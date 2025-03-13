Врачи раскрыли состояние женщины и ребенка, пострадавших от взрыва газа в Тобольске

Женщину с ребенком, которые пострадали во время взрыва газа в жилом доме в Тобольске доставили в Областную клиническую больницу №1 в Тюмени. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Состояние пациентов оценивается как крайне тяжелое.
«13 марта два пациента были доставлены из Областной больницы №3 (Тобольск) в профильное отделение Областной клинической больницы №1 (Тюмень) Тюменским центром медицины катастроф. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Состояние: крайне тяжелое», — заявили в департаменте.
Взрыв газа в Тобольске произошел вечером 12 марта в частном доме на улице Октябрьской. Три человека пострадали, в том числе один ребенок. Всем жителям, чьи дома пострадали во время взрыва, предоставят жилье на время ремонта их квартир. Известно, что дом, в котором взорвался газ, не был газифицирован.
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