Врачи раскрыли состояние женщины и ребенка, пострадавших от взрыва газа в Тобольске

Пострадавших от взрыва газа в Тобольске доставили в Тюмень
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Состояние пациентов - крайне тяжелое
Состояние пациентов - крайне тяжелое Фото:

Женщину с ребенком, которые пострадали во время взрыва газа в жилом доме в Тобольске доставили в Областную клиническую больницу №1 в Тюмени. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Состояние пациентов оценивается как крайне тяжелое. 

«13 марта два пациента были доставлены из Областной больницы №3 (Тобольск) в профильное отделение Областной клинической больницы №1 (Тюмень) Тюменским центром медицины катастроф. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Состояние: крайне тяжелое», — заявили в департаменте. 

Взрыв газа в Тобольске произошел вечером 12 марта в частном доме на улице Октябрьской. Три человека пострадали, в том числе один ребенок. Всем жителям, чьи дома пострадали во время взрыва, предоставят жилье на время ремонта их квартир. Известно, что дом, в котором взорвался газ, не был газифицирован.

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Женщину с ребенком, которые пострадали во время взрыва газа в жилом доме в Тобольске доставили в Областную клиническую больницу №1 в Тюмени. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Состояние пациентов оценивается как крайне тяжелое.  «13 марта два пациента были доставлены из Областной больницы №3 (Тобольск) в профильное отделение Областной клинической больницы №1 (Тюмень) Тюменским центром медицины катастроф. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Состояние: крайне тяжелое», — заявили в департаменте.  Взрыв газа в Тобольске произошел вечером 12 марта в частном доме на улице Октябрьской. Три человека пострадали, в том числе один ребенок. Всем жителям, чьи дома пострадали во время взрыва, предоставят жилье на время ремонта их квартир. Известно, что дом, в котором взорвался газ, не был газифицирован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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