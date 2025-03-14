С начала года тюменские коммунальные компании выставили больше 120 тысяч небольших исков против гигантов местного бизнеса. Такие данные можно получить при анализе картотеки арбитражных дел системы электронного правосудия. Речь в исках идет, как правило, о суммах, не превышающих 350 тысяч рублей, при этом часто стоимость компаний-ответчиков и их обороты колеблются в диапазоне от полумиллиарда рублей и выше.
URA.RU проанализировало данные системы электронного правосудия, сведения Тюменьстата и получил мнения как самих гигантов бизнеса, так и бизнес-аналитиков. О новом для Тюмени тренде — материал URA.RU.
Откуда берутся долги
Одним из последних примеров тренда в Тюмени стала компания «Стальмост», которой владеет бизнесмен Игорь Юзефович. В настоящий момент в активном статусе в системе электронного правосудия России — семь мелких исков от коммунальных компаний, где гигант с двухмиллиардной стоимостью выступает ответчиком. В общей сложности суммы исков едва переваливают за миллион рублей.
«Проблема в том, что растут дебиторские задолженности. Это то, что бизнесу должны их партнеры, потребители. Это огромные суммы в разрезе любого формата бизнеса. Работают очень четкие финансовые балансы: поступление средств на счета компаний автоматически запускает распределение денег на необходимые расходы. И когда эта схема нарушается отсутствием поступлений, начинается хаос», — пояснил URA.RU близкий к крупному тюменскому бизнесу собеседник.
В самом «Стальмосте» поясняют: проблема действительно в дебиторских задолженностях. Кто именно должен компании, не раскрывается — коммерческая тайна охраняет сама себя.
«Те коммунальщики, которые выставили к нам иски, — наши давние и надежные партнеры. Сейчас наличие дебиторской задолженности — явление достаточно распространенное. В разрезе дебиторской компании перед АО „Стальмост“ наши долги можно считать мизерными. Нормальной практикой является решение проблемы задолженностей с привлечением правовых инстанций. Имеющаяся задолженность будет погашена в ближайшее время», — пояснили URA.RU в руководстве компании.
У кого еще появились долги
Аналогичная ситуация — у десятков других компаний Тюмени. Это и нефтесервисные фирмы, и немаленькие застройщики, и серьезные холдинги. По последним данным Тюменьстата, в настоящий момент дебиторская задолженность перед тюменским бизнесом превышает 146 миллиардов рублей.
Яркий пример — «Тюменьоблснабсбыт». Крупнейшая и старейшая компания в составе холдинга «Арсиб» местного олигарха Степаняна в настоящий момент имеет четыре активных иска. Самый крупный — на 217 тысяч рублей. Сама же компания стоит 2,4 миллиарда.
Самый свежий иск на 224 тысячи от энергетиков получил солидный тюменский застройщика. Причем, в его портфеле этот иск первый, а стоимость бизнеса у компании составляет 679 миллионов рублей.
Что думают эксперты
Бизнес-аналитики уверены, что в самой дебиторской задолженности нет ничего необычного. Она появляется потому, что именно так работает современный бизнес.
«Рост дебиторской задолженности связываем с клиентоориентированной политикой компаний, особенно в B2B-секторе, по принципу „вечером — стулья, утром — деньги“. Приспособиться под нужды клиента и сотрудников — веяние времени», — пояснил URA.RU ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.
Одна и та же компания может одновременно иметь и дебиторскую задолженность, и кредиторскую, отмечает он. С поправкой на специфику бизнеса, оптимальное соотношение примерно 1 к 3.
«Соотношение примерно сохраняется по Тюменскому региону. Дебиторская задолженность в три раза больше кредиторской. Очевиден дисбаланс на уровне региона, поскольку дебиторская задолженность одного человека, компании или государственного органа — это всегда аналогичная кредиторская задолженность противоположной стороны. Из этого следует, что региональным компаниям должны организации, территориальные госорганы или физлица из других регионов. Это означает, что зеркально выросла кредиторская задолженность других регионов в пользу Тюменской области», — добавил Расторгуев.
Ситуация характерна сейчас не только для Тюмени. С ней столкнулись многие регионы РФ, уверен основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.
«Рост дебиторской задолженности стал общероссийским трендом. По данным ФНС, с начала 2024 года она увеличилась на 14,4% и достигла 99,078 триллиона рублей», — сообщил он в беседе с URA.RU.
Общее соотношение задолженностей, считает Астафьев, должно быть около показателя 1:1. Ситуация, которая сложилась в российском рынке сейчас, нормой считаться не может.
«Существенная разница свидетельствует о проблемах с ликвидностью контрагентов, недостаточной эффективности взыскания долгов и повышенных рисках для компании. Вообще же, согласно рейтингу Forbes, в число самых убыточных компаний России в 2024 году вошли представители нефтегазового сектора, металлургии и IT-отрасли», — пояснил он.
Прогнозы аналитиков неутешительны. В ближайший год рост дебиторской задолженности, вероятно, сохранится из-за сложной экономической ситуации и высоких процентных ставок. Это ударит больнее всего по малому бизнесу — здесь ожидают увеличение числа банкротств. Крупные представители предпринимательства наверняка уйдут в долги еще сильнее.
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