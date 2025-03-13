На тюменских остановках появится «умное» расписание

Таблички начнут заменять постепенно
На остановках общественного транспорта в Тюмени появились таблички с QR-кодом, где будет отображаться расписание. Об этом сообщили в городской администрации.
«На 194 остановочных пунктах появились аншлаги с QR-кодами. Чтобы узнать, когда приедет автобус, необходимо навести камеру смартфона на QR-код и перейти по полученной ссылке, по которой доступно актуальное расписание и прогнозное время прибытия автобусов», — сообщили в мэрии.
Переход на новую систему осуществляется поэтапно. Подобный опыт уже имеется в Перми, Москве и Екатеринбурге.
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