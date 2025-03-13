13 марта 2025

На тюменских остановках появится «умное» расписание

На тюменских остановках появятся таблички QR-кодом, показывающие расписание
© Служба новостей «URA.RU»
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Таблички начнут заменять постепенно
Таблички начнут заменять постепенно Фото:

На остановках общественного транспорта в Тюмени появились таблички с QR-кодом, где будет отображаться расписание. Об этом сообщили в городской администрации.

«На 194 остановочных пунктах появились аншлаги с QR-кодами. Чтобы узнать, когда приедет автобус, необходимо навести камеру смартфона на QR-код и перейти по полученной ссылке, по которой доступно актуальное расписание и прогнозное время прибытия автобусов», — сообщили в мэрии.

Переход на новую систему осуществляется поэтапно. Подобный опыт уже имеется в Перми, Москве и Екатеринбурге.

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На остановках общественного транспорта в Тюмени появились таблички с QR-кодом, где будет отображаться расписание. Об этом сообщили в городской администрации. «На 194 остановочных пунктах появились аншлаги с QR-кодами. Чтобы узнать, когда приедет автобус, необходимо навести камеру смартфона на QR-код и перейти по полученной ссылке, по которой доступно актуальное расписание и прогнозное время прибытия автобусов», — сообщили в мэрии. Переход на новую систему осуществляется поэтапно. Подобный опыт уже имеется в Перми, Москве и Екатеринбурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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