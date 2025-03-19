Тюменцы за бесценок распродают технику, стоявшую когда-то десятки тысяч. Скрин

Технику Apple в Тюмени можно купить за 500 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Айфон можно купить в Тюмени за 500 рублей
Айфон можно купить в Тюмени за 500 рублей Фото:

Жители Тюмени распродают смартфоны, планшеты и фотоаппараты известных брендов, которые раньше стоили десятки тысяч рублей. Теперь же цену на технику ставят гораздо ниже. Корреспондент URA.RU сравнил стоимость на сайтах бесплатных объявлений с каталогом товаров из магазина за 2013 год.

Apple iPad mini с объемом памяти на 16 ГБ раньше продавали от 13 990 рублей. Сейчас на сайтах бесплатных объявлений аналогичный планшет можно найти за 1 000 рублей. Однако цена может доходить и до 10 000 рублей. В этом случае, как уверяет продавец, девайсом совсем не пользовались.

Практически за бесценок продают старые модели айфонов. Цена на электронных площадках на них начинается от 500 рублей.

Камера Canon EOS 1100D в 2013 году стоила 15 890 рублей. На сайтах бесплатных объявлений в Тюмени ее можно купить за 7 999 рублей. максимальная цена — 10 000 рублей.

В 2013 году смартфоны Samsung Galaxy продавались за 24 990 рублей. Сейчас же тюменцы избавляясь от смартфонов, просят за них от 1 000 рублей.

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Жители Тюмени распродают смартфоны, планшеты и фотоаппараты известных брендов, которые раньше стоили десятки тысяч рублей. Теперь же цену на технику ставят гораздо ниже. Корреспондент URA.RU сравнил стоимость на сайтах бесплатных объявлений с каталогом товаров из магазина за 2013 год. Apple iPad mini с объемом памяти на 16 ГБ раньше продавали от 13 990 рублей. Сейчас на сайтах бесплатных объявлений аналогичный планшет можно найти за 1 000 рублей. Однако цена может доходить и до 10 000 рублей. В этом случае, как уверяет продавец, девайсом совсем не пользовались. Практически за бесценок продают старые модели айфонов. Цена на электронных площадках на них начинается от 500 рублей. Камера Canon EOS 1100D в 2013 году стоила 15 890 рублей. На сайтах бесплатных объявлений в Тюмени ее можно купить за 7 999 рублей. максимальная цена — 10 000 рублей. В 2013 году смартфоны Samsung Galaxy продавались за 24 990 рублей. Сейчас же тюменцы избавляясь от смартфонов, просят за них от 1 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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