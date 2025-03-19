Известные строки А. С. Пушкина про «Лукоморье» имеют реальный прототип, которым по одной из версий считается Обская губа на Ямале. Об этом сообщили в социальных сетях.
«По одной из версий, у Лукоморья, известного благодаря поэме „Руслан и Людмила“ Александра Пушкина, есть реальный прототип — Обская губа. Это подтверждают три старинные голландские карты: Герарда Меркатора 1594 года, Яна Блау 1657 года и Фредерика де Вита 1760 года», — сообщили в telegram-канале «Ямал. Округ белых ночей».
Голландские купцы при составлении карт использовали русские слова, такие как «лука» — изгиб и «море». Они часто заплывали в северные моря, поскольку здесь находились основные торговые порты России.
Александр Сергеевич Пушкин использовал слово «Лукоморье», подчеркивая тем самым грань между мирами: территория, где Обь впадала в Карское море, раньше считалась «краем земли». Но со временем эти места обжили.
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