«Лукоморье» из поэмы Пушкина нашли на Ямале. Скрин

Обская губа в ЯНАО стала прототипом «Лукоморья» в поэме Александра Пушкина
© Служба новостей «URA.RU»
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Прототипом «Лукоморья» могла стать Обская губа в ЯНАО
Прототипом «Лукоморья» могла стать Обская губа в ЯНАО Фото:

Известные строки А. С. Пушкина про «Лукоморье» имеют реальный прототип, которым по одной из версий считается Обская губа на Ямале. Об этом сообщили в социальных сетях.

«По одной из версий, у Лукоморья, известного благодаря поэме „Руслан и Людмила“ Александра Пушкина, есть реальный прототип — Обская губа. Это подтверждают три старинные голландские карты: Герарда Меркатора 1594 года, Яна Блау 1657 года и Фредерика де Вита 1760 года», — сообщили в telegram-канале «Ямал. Округ белых ночей».

Голландские купцы при составлении карт использовали русские слова, такие как «лука» — изгиб и «море». Они часто заплывали в северные моря, поскольку здесь находились основные торговые порты России.

Александр Сергеевич Пушкин использовал слово «Лукоморье», подчеркивая тем самым грань между мирами: территория, где Обь впадала в Карское море, раньше считалась «краем земли». Но со временем эти места обжили.

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Известные строки А. С. Пушкина про «Лукоморье» имеют реальный прототип, которым по одной из версий считается Обская губа на Ямале. Об этом сообщили в социальных сетях. «По одной из версий, у Лукоморья, известного благодаря поэме „Руслан и Людмила“ Александра Пушкина, есть реальный прототип — Обская губа. Это подтверждают три старинные голландские карты: Герарда Меркатора 1594 года, Яна Блау 1657 года и Фредерика де Вита 1760 года», — сообщили в telegram-канале «Ямал. Округ белых ночей». Голландские купцы при составлении карт использовали русские слова, такие как «лука» — изгиб и «море». Они часто заплывали в северные моря, поскольку здесь находились основные торговые порты России. Александр Сергеевич Пушкин использовал слово «Лукоморье», подчеркивая тем самым грань между мирами: территория, где Обь впадала в Карское море, раньше считалась «краем земли». Но со временем эти места обжили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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