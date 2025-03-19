Курганский перевозчик лишился лицензии из-за плохой работы в период паводка

Маршрут «Красный Октябрь — Курган» лишили лицензии. Причиной стало невыполнение перевозчиком ни одного рейса в отсутствие чрезвычайной ситуации на протяжении более трех дней подряд. Об этом сообщается в социальных сетях.
«Департамент экономического развития Курганской области прекратил действие свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту 252 „Красный Октябрь — Курган“. Связано это с невыполнением перевозчиком в отсутствие чрезвычайной ситуации ни одного рейса по этому маршруту, предусмотренного расписанием, в течение более чем трех дней подряд», — указано в посте telegram-канала «Курганский транспорт».
В связи с аннуляцией свидетельства департамент объявил о возможности получения временного свидетельства для осуществления перевозок по этому же маршруту. Временное свидетельство будет выдано первому заявителю, имеющему соответствующую лицензию, и действовать оно будет до начала перевозок по новому свидетельству, выданному после открытого конкурса, но не более чем на 180 дней. Помимо этого, Тимур Куликов (перевозчик по данному маршруту) теряет право на участие в установлении межрегиональных маршрутов регулярных перевозок и в открытых конкурсах в течение одного года с момента аннуляции свидетельства.
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