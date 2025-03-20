Курганцы обсуждают упавшую на депутата гордумы штукатурку со здания мэрии

Эпопея с разрушающимся зданием мэрии Кургана продолжается. Все дошло до обсуждения, что штукатурка с фасада якобы упала на одного из депутатов городской думы. URA.RU разбирается в ситуации с разрушающимся зданием мэрии.
«Здание очень сильно сыпется. Говорят, что даже на депутата городской думы упала штукатурка. Территорию возле мэрии должны были огородить, чтобы прохожие близко не подходили — это в целях их безопасности», — рассказали URA.RU источники.
Некоторые источники агентства считают, что штукатурка упала на депутата городской думы Александра Маклыгина. Но в разговоре с корреспондентом URA.RU политик заявил, что с ним такого не случалось. Про то, могла ли штукатурка упасть на кого-то другого, он также не слышал. Источники из мэрии говорят, что тоже не слышали про это. При этом говорят, что действительно фасад сыпется, причем страшно. Страдает и крыша, хотя мэрия делала ремонт кровли. Источники агентства говорят, что чиновникам также пришлось закрыть задние входы в помещение.
Корреспондент URA.RU направила запрос в администрацию Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.
Ранее URA.RU писало, что в мэрии Кургана заработал лифт, на который депутаты жаловались с 2013 года. До этого в городской думе завершился ремонт зала заседаний. Ранее депутаты переживали из-за состояния помещения, ибо был риск разрушения крыши и кровли всего здания мэрии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».