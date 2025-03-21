В преддверии Международного дня таксиста, который отмечается 22 марта, сервис заказа такси в Кургане отметил лучших водителей. По информации пресс-службы компании, награждение проводилось за высокие результаты в работе: в топ-10 водителей попали те, кто выполнил более восьми тысяч заказов за последний год.
Один из отмеченных таксистов Анатолий, который сотрудничает с сервисом уже 15 лет, поделился своими впечатлениями: «Сотрудничаю с сервисом 15 лет. Беру заказы утром, днем и вечером, часто в праздники. Сам удивился, что попал в десятку лучших. Приятно получить хороший подарок, который всегда пригодится», — говорит водитель Анатолий.
Помимо Кургана, церемонии награждения прошли и в других городах, где работает сервис. В качестве подарков лучшим водителям были вручены термокружки с логотипом компании и именные вымпелы для украшения салона автомобиля. Все отмеченные таксисты отличаются стабильно высоким рейтингом и не имеют жалоб от пассажиров.
Несмотря на то, что большинство жителей Курганской области пользуются такси лишь раз в месяц, важность качественного сервиса остается на высоком уровне. Приоритеты клиентов, такие как безопасность, низкая цена и быстрая подача автомобиля, подчеркивают значимость работы таксистов, которые уделяют внимание каждой детали обслуживания.
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