22 марта 2025

Курган богат талантами: дзюдоистка Нефедова стала призером всероссийского турнира. Фото

Дзюдоистка Нефедова из Кургана завоевала бронзу на турнире в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Спортсменка заняла призовое место
Спортсменка заняла призовое место Фото:

Воспитанница школы олимпийского резерва Екатерина Нефедова из Кургана завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях в Тюмени. Об этом рассказали представители федерации дзюдо в регионе.

«Поздравляем спортсменку СШОР №1, мастера спорта России по дзюдо Екатерину Нефедову и ее тренера Игоря Пирогова с бронзовой медалью всероссийских соревнований. Турнир прошел в выходные в Тюмени», — сообщается в telegram-канале «Федерация дзюдо Курганской области».

Ранее школьники из Курганской области одержали победу на X Кавказской математической олимпиаде, завоевав четыре золотые медали. Соревнования прошли 19 марта в Майкопе и собрали 158 участников из 14 стран и 20 регионов России. 

Победители соревнований
Победители соревнований
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Воспитанница школы олимпийского резерва Екатерина Нефедова из Кургана завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях в Тюмени. Об этом рассказали представители федерации дзюдо в регионе. «Поздравляем спортсменку СШОР №1, мастера спорта России по дзюдо Екатерину Нефедову и ее тренера Игоря Пирогова с бронзовой медалью всероссийских соревнований. Турнир прошел в выходные в Тюмени», — сообщается в telegram-канале «Федерация дзюдо Курганской области». Ранее школьники из Курганской области одержали победу на X Кавказской математической олимпиаде, завоевав четыре золотые медали. Соревнования прошли 19 марта в Майкопе и собрали 158 участников из 14 стран и 20 регионов России. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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