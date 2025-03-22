Воспитанница школы олимпийского резерва Екатерина Нефедова из Кургана завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях в Тюмени. Об этом рассказали представители федерации дзюдо в регионе.
«Поздравляем спортсменку СШОР №1, мастера спорта России по дзюдо Екатерину Нефедову и ее тренера Игоря Пирогова с бронзовой медалью всероссийских соревнований. Турнир прошел в выходные в Тюмени», — сообщается в telegram-канале «Федерация дзюдо Курганской области».
Ранее школьники из Курганской области одержали победу на X Кавказской математической олимпиаде, завоевав четыре золотые медали. Соревнования прошли 19 марта в Майкопе и собрали 158 участников из 14 стран и 20 регионов России.
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