СИЗО для силовиков, ЧС из-за паводков и новые выплаты ветеранам Кургана: главное за неделю

Заместитель начальника отдела полиции «Сафакулевский» Дмитрий Порядин из Щучьего направлен в следственный изолятор на два месяца по обвинению в превышении полномочий. Мера пресечения избрана по ходатайству следователей, срок задержания — до 16 мая. О других событиях региона в материале URA.RU.
Арест замначальника полиции в Щучьем
Дмитрий Порядин, временно исполнявший обязанности начальника отдела полиции «Сафакулевский» и заместитель начальника МО МВД «Щучанский», арестован на два месяца (до 16 мая) по подозрению в превышении полномочий. По данным источников URA.RU, обыски в отделе полиции начались после того, как Порядин и его заместитель Василий Кобзарь внезапно пропали. Местные жители связывают их исчезновение с нарушениями, которые полицейские допустили при патрулировании улиц Щучьего.
Суд подтвердил арест Порядина, согласившись с доводами следствия о необходимости изоляции для сохранения доказательств. Его заместитель Кобзарь пока не найден, что усиливает общественный резонанс.
Дело Бабкина: взятка и борьба за домашний арест
Николай Бабкин, бывший первый заместитель главы Кетовского округа, арестован на два месяца по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Суд отклонил ходатайство защиты о домашнем аресте, приняв во внимание риск уничтожения доказательств.
Бабкин отрицает вину, заявляя, что «не требовал и не вымогал деньги». Его адвокаты настаивали на смягчении меры, ссылаясь на хронические заболевания и положительные характеристики. Однако следствие представило документы, указывающие на системный характер нарушений. Интересно, что на место Бабкина нового чиновника назначать не планируют — его функции распределены между сотрудниками.
Скандал в педколледже: новые назначения и старые конфликты
Лариса Тишкова, руководитель методической службы, назначена врио директора Курганского педагогического колледжа. Она пришла в учреждение 20 лет назад как библиотекарь и прошла путь до преподавателя и методиста.
Ее предшественница, Юлия Половникова, ушла с поста и.о. директора, но останется заместителем по административно-правовой работе. Назначение Тишковой связано с жалобами сотрудников на «притеснения» со стороны предыдущего руководства. В январе 2025 года анонимные источники обвиняли Половникову в увольнении двух опытных замов, однако та назвала эти сообщения «фейками» и призвала коллег прекратить «междоусобицы».
Половодье-2025: подтопленные дороги и дистанционка для школьников
Из-за резкого таяния снега и дождей в Курганской области подтоплены дороги в Целинном, Белозерском и Кетовском округах. В селе Дулино и деревне Красный Октябрь вода достигла уровня колена, перекрыв проезд даже для внедорожников. Школьники этих населенных пунктов переведены на дистанционное обучение. Власти организовали подвоз продуктов и медикаментов, а также открыли дополнительные пожарные посты. Губернатор Вадим Шумков поручил создать ситуационный центр для мониторинга. Угрозы жилым домам нет, но в селе Кушма ввели режим ЧС из-за риска размыва дороги. Местные жители жалуются на исчезновение воды в колодцах и вынуждены использовать речную воду для хозяйственных нужд.
Соцподдержка: ветераны получат прибавку
С 1 июля 2025 года 58 тысяч ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных лиц в Курганской области будут получать ежемесячные выплаты в размере 2000–2300 рублей (увеличение на 500 рублей). Решение утверждено на заседании правительства региона. Губернатор Вадим Шумков подчеркнул, что это часть системной поддержки пожилых граждан, особенно нуждающихся в помощи.
Сестры Камшиловы: продление ареста и новые эпизоды
Елене и Марине Камшиловым, обвиняемым в организации фиктивных ДТП для страховых выплат, продлили арест до 19 мая. Они фигурируют в 18 уголовных делах, семь из которых возбудили за последний месяц. На суде Елена заявила, что «не организовывала преступную группу» и даже «не знала некоторых участников ДТП». Она назвала свой арест давлением, а ее сестра потребовала «руководствоваться законом». Большинство соучастников находятся под домашним арестом, но сестер оставили в СИЗО из-за тяжести обвинений.
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