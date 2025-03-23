23 марта 2025
22 марта 2025

СИЗО для силовиков, ЧС из-за паводков и новые выплаты ветеранам Кургана: главное за неделю

В Кургане полицейские исчезли после обысков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Арест замначальника полиции в Щучьем
Арест замначальника полиции в Щучьем Фото:
новость из сюжета
Главное за неделю в Кургане

Заместитель начальника отдела полиции «Сафакулевский» Дмитрий Порядин из Щучьего направлен в следственный изолятор на два месяца по обвинению в превышении полномочий. Мера пресечения избрана по ходатайству следователей, срок задержания — до 16 мая. О других событиях региона в материале URA.RU.

Арест замначальника полиции в Щучьем

Дмитрий Порядин, временно исполнявший обязанности начальника отдела полиции «Сафакулевский» и заместитель начальника МО МВД «Щучанский», арестован на два месяца (до 16 мая) по подозрению в превышении полномочий. По данным источников URA.RU, обыски в отделе полиции начались после того, как Порядин и его заместитель Василий Кобзарь внезапно пропали. Местные жители связывают их исчезновение с нарушениями, которые полицейские допустили при патрулировании улиц Щучьего.

Суд подтвердил арест Порядина, согласившись с доводами следствия о необходимости изоляции для сохранения доказательств. Его заместитель Кобзарь пока не найден, что усиливает общественный резонанс.

Дело Бабкина: взятка и борьба за домашний арест

Николай Бабкин, бывший первый заместитель главы Кетовского округа, арестован на два месяца по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Суд отклонил ходатайство защиты о домашнем аресте, приняв во внимание риск уничтожения доказательств.

Бабкин отрицает вину, заявляя, что «не требовал и не вымогал деньги». Его адвокаты настаивали на смягчении меры, ссылаясь на хронические заболевания и положительные характеристики. Однако следствие представило документы, указывающие на системный характер нарушений. Интересно, что на место Бабкина нового чиновника назначать не планируют — его функции распределены между сотрудниками.

Скандал в педколледже: новые назначения и старые конфликты

Лариса Тишкова, руководитель методической службы, назначена врио директора Курганского педагогического колледжа. Она пришла в учреждение 20 лет назад как библиотекарь и прошла путь до преподавателя и методиста.

Ее предшественница, Юлия Половникова, ушла с поста и.о. директора, но останется заместителем по административно-правовой работе. Назначение Тишковой связано с жалобами сотрудников на «притеснения» со стороны предыдущего руководства. В январе 2025 года анонимные источники обвиняли Половникову в увольнении двух опытных замов, однако та назвала эти сообщения «фейками» и призвала коллег прекратить «междоусобицы».

Половодье-2025: подтопленные дороги и дистанционка для школьников

Из-за резкого таяния снега и дождей в Курганской области подтоплены дороги в Целинном, Белозерском и Кетовском округах. В селе Дулино и деревне Красный Октябрь вода достигла уровня колена, перекрыв проезд даже для внедорожников. Школьники этих населенных пунктов переведены на дистанционное обучение. Власти организовали подвоз продуктов и медикаментов, а также открыли дополнительные пожарные посты. Губернатор Вадим Шумков поручил создать ситуационный центр для мониторинга. Угрозы жилым домам нет, но в селе Кушма ввели режим ЧС из-за риска размыва дороги. Местные жители жалуются на исчезновение воды в колодцах и вынуждены использовать речную воду для хозяйственных нужд.

Соцподдержка: ветераны получат прибавку

С 1 июля 2025 года 58 тысяч ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных лиц в Курганской области будут получать ежемесячные выплаты в размере 2000–2300 рублей (увеличение на 500 рублей). Решение утверждено на заседании правительства региона. Губернатор Вадим Шумков подчеркнул, что это часть системной поддержки пожилых граждан, особенно нуждающихся в помощи.

Сестры Камшиловы: продление ареста и новые эпизоды

Елене и Марине Камшиловым, обвиняемым в организации фиктивных ДТП для страховых выплат, продлили арест до 19 мая. Они фигурируют в 18 уголовных делах, семь из которых возбудили за последний месяц. На суде Елена заявила, что «не организовывала преступную группу» и даже «не знала некоторых участников ДТП». Она назвала свой арест давлением, а ее сестра потребовала «руководствоваться законом». Большинство соучастников находятся под домашним арестом, но сестер оставили в СИЗО из-за тяжести обвинений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заместитель начальника отдела полиции «Сафакулевский» Дмитрий Порядин из Щучьего направлен в следственный изолятор на два месяца по обвинению в превышении полномочий. Мера пресечения избрана по ходатайству следователей, срок задержания — до 16 мая. О других событиях региона в материале URA.RU. Арест замначальника полиции в Щучьем Дмитрий Порядин, временно исполнявший обязанности начальника отдела полиции «Сафакулевский» и заместитель начальника МО МВД «Щучанский», арестован на два месяца (до 16 мая) по подозрению в превышении полномочий. По данным источников URA.RU, обыски в отделе полиции начались после того, как Порядин и его заместитель Василий Кобзарь внезапно пропали. Местные жители связывают их исчезновение с нарушениями, которые полицейские допустили при патрулировании улиц Щучьего. Суд подтвердил арест Порядина, согласившись с доводами следствия о необходимости изоляции для сохранения доказательств. Его заместитель Кобзарь пока не найден, что усиливает общественный резонанс. Дело Бабкина: взятка и борьба за домашний арест Николай Бабкин, бывший первый заместитель главы Кетовского округа, арестован на два месяца по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Суд отклонил ходатайство защиты о домашнем аресте, приняв во внимание риск уничтожения доказательств. Бабкин отрицает вину, заявляя, что «не требовал и не вымогал деньги». Его адвокаты настаивали на смягчении меры, ссылаясь на хронические заболевания и положительные характеристики. Однако следствие представило документы, указывающие на системный характер нарушений. Интересно, что на место Бабкина нового чиновника назначать не планируют — его функции распределены между сотрудниками. Скандал в педколледже: новые назначения и старые конфликты Лариса Тишкова, руководитель методической службы, назначена врио директора Курганского педагогического колледжа. Она пришла в учреждение 20 лет назад как библиотекарь и прошла путь до преподавателя и методиста. Ее предшественница, Юлия Половникова, ушла с поста и.о. директора, но останется заместителем по административно-правовой работе. Назначение Тишковой связано с жалобами сотрудников на «притеснения» со стороны предыдущего руководства. В январе 2025 года анонимные источники обвиняли Половникову в увольнении двух опытных замов, однако та назвала эти сообщения «фейками» и призвала коллег прекратить «междоусобицы». Половодье-2025: подтопленные дороги и дистанционка для школьников Из-за резкого таяния снега и дождей в Курганской области подтоплены дороги в Целинном, Белозерском и Кетовском округах. В селе Дулино и деревне Красный Октябрь вода достигла уровня колена, перекрыв проезд даже для внедорожников. Школьники этих населенных пунктов переведены на дистанционное обучение. Власти организовали подвоз продуктов и медикаментов, а также открыли дополнительные пожарные посты. Губернатор Вадим Шумков поручил создать ситуационный центр для мониторинга. Угрозы жилым домам нет, но в селе Кушма ввели режим ЧС из-за риска размыва дороги. Местные жители жалуются на исчезновение воды в колодцах и вынуждены использовать речную воду для хозяйственных нужд. Соцподдержка: ветераны получат прибавку С 1 июля 2025 года 58 тысяч ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных лиц в Курганской области будут получать ежемесячные выплаты в размере 2000–2300 рублей (увеличение на 500 рублей). Решение утверждено на заседании правительства региона. Губернатор Вадим Шумков подчеркнул, что это часть системной поддержки пожилых граждан, особенно нуждающихся в помощи. Сестры Камшиловы: продление ареста и новые эпизоды Елене и Марине Камшиловым, обвиняемым в организации фиктивных ДТП для страховых выплат, продлили арест до 19 мая. Они фигурируют в 18 уголовных делах, семь из которых возбудили за последний месяц. На суде Елена заявила, что «не организовывала преступную группу» и даже «не знала некоторых участников ДТП». Она назвала свой арест давлением, а ее сестра потребовала «руководствоваться законом». Большинство соучастников находятся под домашним арестом, но сестер оставили в СИЗО из-за тяжести обвинений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...