Вышку сотового оператора ставят вблизи девятиэтажного дома в Новом Уренгое (ЯНАО). Жильцы многоэтажки пишут жалобы в соцсетях и в надзорные органы, утверждая, что подрядчик нарушает СанПиН, а забивание свай может повредить фундамент дома. Фотографиями с URA.RU поделилась местная жительница.
«Прошу срочно принять меры и не допустить установку мачты (вышки) сотовой связи в недопустимой близости к жилому дому по адресу: Северная коммунальная зона, дом 13. Согласно плану, она должна быть установлена на расстоянии 20 метров от дома. В данный момент производится забивание свай. При этом весь дом трясется, как при землетрясении. Не факт, что не будет причинен вред фундаменту нашего дома», — написала Инга в telegram-канале «НУР-чат».
Женщина сообщила, что по СанПиН вышка должна находиться на расстоянии не менее 45 метров от жилья. «Мы с супругом отправили жалобу в Роспотребнадзор по ЯНАО и прокуратуру», — рассказала корреспонденту URA.RU Инга. Однако, по ее сообщению, пока нет вышки, то надзорные органы не могут вмешаться — им необходимы замеры излучений, исходящих от этого устройства.
Администрация Нового Уренгоя женщине и корреспонденту агентства ответила, что на установку вышки имеются все разрешения. URA.RU также обратилось с запросом в пресс-службу Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, ответ ожидается.
Ранее агентство сообщало, что в Новом Уренгое следователи возбудили уголовное дело после жалоб жильцов на трещины в стенах жилого дома по улице Тундровой. Проблема поставила под угрозу безопасность жильцов.
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