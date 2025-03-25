Курганская Госавтоинспекция из-за половодья перекрыла участок трассы

В Целинном округе Курганской области официально прекращено движение транспорта на участке дороги «Иртыш» Шумиха — Усть-Уйское. Причина — подтопление проезжей части водой от тающего снега, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«Ограничение ввели на 121-м километре трассы. На подъездах установлены дорожные знаки, запрещающие движение. Водителей просят соблюдать требования ПДД и не пытаться объехать закрытый участок», — уточнили в ведомстве. О сроках снятия ограничения на проезд власти пообещали сообщить дополнительно
Ранее корреспонденты URA.RU побывали на месте перекрытого участка дороги. Отмечалось, что движение транспорта невозможно. По словам местных жителей, переправа не работает, автобусы не ходят, течение уносит льдины вдоль обочин.
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