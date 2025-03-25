25 марта 2025

В Кургане омбудсмен Лопатина помогла больному старику, запертому в квартире. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский омбудсмен помогла найти родных одинокого больного мужчины
Курганский омбудсмен помогла найти родных одинокого больного мужчины Фото:

В Кургане благодаря активному вмешательству омбудсмена Алены Лопатиной удалось улучшить жизненные условия одинокого пожилого человека, который много лет жил без получения пенсии и в антисанитарных условиях. Об этом сообщается в соцсетях.

Председатель ТСЖ и соседи обратили внимание омбудсмена на трудную ситуацию гражданина. «После вмешательства уполномоченного по правам человека в Курганской области выяснилось, что у пенсионера есть дочь, которая много лет проживает в другом городе, о трудной ситуации своего отца не знала», — информирует паблик соцсети «ВКонтакте» «#Правознать45». С ее помощью мужчина был помещен в больницу.

Как только дочь пожилого жителя Кургана узнала о его состоянии, она немедленно приехала и с помощью омбудсмена получила доступ к жилью отца. В ситуацию также были вовлечены специалисты полиции, социальной защиты и здравоохранения, что позволило обеспечить необходимую медицинскую и социальную поддержку.

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В Кургане благодаря активному вмешательству омбудсмена Алены Лопатиной удалось улучшить жизненные условия одинокого пожилого человека, который много лет жил без получения пенсии и в антисанитарных условиях. Об этом сообщается в соцсетях. Председатель ТСЖ и соседи обратили внимание омбудсмена на трудную ситуацию гражданина. «После вмешательства уполномоченного по правам человека в Курганской области выяснилось, что у пенсионера есть дочь, которая много лет проживает в другом городе, о трудной ситуации своего отца не знала», — информирует паблик соцсети «ВКонтакте» «#Правознать45». С ее помощью мужчина был помещен в больницу. Как только дочь пожилого жителя Кургана узнала о его состоянии, она немедленно приехала и с помощью омбудсмена получила доступ к жилью отца. В ситуацию также были вовлечены специалисты полиции, социальной защиты и здравоохранения, что позволило обеспечить необходимую медицинскую и социальную поддержку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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