В Кургане благодаря активному вмешательству омбудсмена Алены Лопатиной удалось улучшить жизненные условия одинокого пожилого человека, который много лет жил без получения пенсии и в антисанитарных условиях. Об этом сообщается в соцсетях.
Председатель ТСЖ и соседи обратили внимание омбудсмена на трудную ситуацию гражданина. «После вмешательства уполномоченного по правам человека в Курганской области выяснилось, что у пенсионера есть дочь, которая много лет проживает в другом городе, о трудной ситуации своего отца не знала», — информирует паблик соцсети «ВКонтакте» «#Правознать45». С ее помощью мужчина был помещен в больницу.
Как только дочь пожилого жителя Кургана узнала о его состоянии, она немедленно приехала и с помощью омбудсмена получила доступ к жилью отца. В ситуацию также были вовлечены специалисты полиции, социальной защиты и здравоохранения, что позволило обеспечить необходимую медицинскую и социальную поддержку.
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