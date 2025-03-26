На тюменской реке ожидают опасных заторов льда

В Тюменской области на участках реки Иртыш прогнозируют опасные заторы льда. Такая информация указана в справке Гидрометцентра России об ожидаемом характере весеннего половодья. Ранее сообщалось, что именно в Иртыше ожидается высокий уровень воды.
«Формирование опасных заторов льда возможно при вскрытии Иртыша и Северной Сосьвы (Омская область, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ). Сроки вскрытия рек и очищения водохранилищ ото льда (заторы) — 5-15 апреля», — указано в документе.
Как ранее писало URA.RU, первым паводок встретит Казанский район. Предполагается, что уровень воды в реках в этом году рискует побить прошлогодний рекорд. Пик весеннего паводка ожидается в конце апреля — начале июня. В реках Тобол и Ишим уровень воды каждый день растет на десятки сантиметров.
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