26 марта 2025

На тюменской реке ожидают опасных заторов льда

В Тюменской области на реке Иртыш ожидаются опасные заторы льда
© Служба новостей «URA.RU»
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Сроки вскрытия рек - 5-15 апреля
Сроки вскрытия рек - 5-15 апреля Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В Тюменской области на участках реки Иртыш прогнозируют опасные заторы льда. Такая информация указана в справке Гидрометцентра России об ожидаемом характере весеннего половодья. Ранее сообщалось, что именно в Иртыше ожидается высокий уровень воды.

«Формирование опасных заторов льда возможно при вскрытии Иртыша и Северной Сосьвы (Омская область, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ). Сроки вскрытия рек и очищения водохранилищ ото льда (заторы) — 5-15 апреля», — указано в документе.

Как ранее писало URA.RU, первым паводок встретит Казанский район. Предполагается, что уровень воды в реках в этом году рискует побить прошлогодний рекорд. Пик весеннего паводка ожидается в конце апреля — начале июня. В реках Тобол и Ишим уровень воды каждый день растет на десятки сантиметров.

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В Тюменской области на участках реки Иртыш прогнозируют опасные заторы льда. Такая информация указана в справке Гидрометцентра России об ожидаемом характере весеннего половодья. Ранее сообщалось, что именно в Иртыше ожидается высокий уровень воды. «Формирование опасных заторов льда возможно при вскрытии Иртыша и Северной Сосьвы (Омская область, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ). Сроки вскрытия рек и очищения водохранилищ ото льда (заторы) — 5-15 апреля», — указано в документе. Как ранее писало URA.RU, первым паводок встретит Казанский район. Предполагается, что уровень воды в реках в этом году рискует побить прошлогодний рекорд. Пик весеннего паводка ожидается в конце апреля — начале июня. В реках Тобол и Ишим уровень воды каждый день растет на десятки сантиметров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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