Курганский ХК «Зауралье» проиграл команде «Химик» в третьем матче плей-офф
новость из сюжетаУспехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ
Курганская команда хоккейного клуба «Зауралье» проиграла команде «Химик» из Воскресенска. Матч завершился со счетом 3:7. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Зауралье».
«Пытались спасти игру, боролись до конца, но уступили в очень результативном матче №3, и воскресенцы выходят вперед в этой серии. Счет 3:7», — говорится в telegram-канале хоккейного клуба.
В предыдущем матче хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана уступил команде «Химик» из Воскресенска со счетом 3:2. По словам пресс-службы «Зауралья», команда отдала все силы, но соперник оказался сильнее.
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