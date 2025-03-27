Курганский ХК «Зауралье» проиграл команде «Химик» в третьем матче плей-офф

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Курганский ХК «Зауралье» проиграл команде «Химик» в третьем матче плей-офф
Курганский ХК «Зауралье» проиграл команде «Химик» в третьем матче плей-офф Фото:
новость из сюжета
Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Курганская команда хоккейного клуба «Зауралье» проиграла команде «Химик» из Воскресенска. Матч завершился со счетом 3:7. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Зауралье».

«Пытались спасти игру, боролись до конца, но уступили в очень результативном матче №3, и воскресенцы выходят вперед в этой серии. Счет 3:7», — говорится в telegram-канале хоккейного клуба.

В предыдущем матче хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана уступил команде «Химик» из Воскресенска со счетом 3:2. По словам пресс-службы «Зауралья», команда отдала все силы, но соперник оказался сильнее.

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Курганская команда хоккейного клуба «Зауралье» проиграла команде «Химик» из Воскресенска. Матч завершился со счетом 3:7. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Зауралье». «Пытались спасти игру, боролись до конца, но уступили в очень результативном матче №3, и воскресенцы выходят вперед в этой серии. Счет 3:7», — говорится в telegram-канале хоккейного клуба. В предыдущем матче хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана уступил команде «Химик» из Воскресенска со счетом 3:2. По словам пресс-службы «Зауралья», команда отдала все силы, но соперник оказался сильнее.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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