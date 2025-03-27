Ямал посетили 90 школьников из Белгорода. Поездку школьникам-победителям конкурса «Большая перемена» организовал губернатор округа Дмитрий Артюхов.
«Призеры и победители всероссийского конкурса „Большая перемена“ вместе с сопровождающими прилетели в окружную столицу. Поездку школьникам организовали по инициативе Дмитрия Артюхова», — сообщили в telegram-канале правительства ЯНАО.
В рамках туристической поездки ученики школ посетят в Салехарда молодежный центр, Ямальский многопрофильный колледж и МВК имени И. С. Шемановского. Это не первый раз, когда глава Ямала договаривается с Белгородской областью о приезде школьников. URA.RU сообщало, что уже дважды Ямал принимал школьников из Белгорода.
Видео: правительство ЯНАО
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