27 марта 2025

На Ямал прилетели десятки школьников из Белгорода. Видео

Салехард посетили 90 школьников из Белгорода
© Служба новостей «URA.RU»
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Белгородских школьников встретили в аэропорту Салехарда
Белгородских школьников встретили в аэропорту Салехарда Фото:

Ямал посетили 90 школьников из Белгорода. Поездку школьникам-победителям конкурса «Большая перемена» организовал губернатор округа Дмитрий Артюхов.

«Призеры и победители всероссийского конкурса „Большая перемена“ вместе с сопровождающими прилетели в окружную столицу. Поездку школьникам организовали по инициативе Дмитрия Артюхова», — сообщили в telegram-канале правительства ЯНАО.

В рамках туристической поездки ученики школ посетят в Салехарда молодежный центр, Ямальский многопрофильный колледж и МВК имени И. С. Шемановского. Это не первый раз, когда глава Ямала договаривается с Белгородской областью о приезде школьников. URA.RU сообщало, что уже дважды Ямал принимал школьников из Белгорода.

Видео: правительство ЯНАО

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Ямал посетили 90 школьников из Белгорода. Поездку школьникам-победителям конкурса «Большая перемена» организовал губернатор округа Дмитрий Артюхов. «Призеры и победители всероссийского конкурса „Большая перемена“ вместе с сопровождающими прилетели в окружную столицу. Поездку школьникам организовали по инициативе Дмитрия Артюхова», — сообщили в telegram-канале правительства ЯНАО. В рамках туристической поездки ученики школ посетят в Салехарда молодежный центр, Ямальский многопрофильный колледж и МВК имени И. С. Шемановского. Это не первый раз, когда глава Ямала договаривается с Белгородской областью о приезде школьников. URA.RU сообщало, что уже дважды Ямал принимал школьников из Белгорода. Видео: правительство ЯНАО
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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