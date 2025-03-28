Тюменец Артур Милованов — 26-летний ветеран СВО, занял второе место в биатлоне на «Кубке Защитников Отечества» в Ханты-Мансийске. В зоне спецоперации у молодого человека в руках взорвалась мина, в результате чего он лишился правой кисти и пальцев на левой руке. Но даже с такой травмой он продолжает заниматься лыжными гонками, футболом, а теперь хочет попробовать себя в настольном теннисе. История жизни тюменца — в материале URA.RU.
Ранение и ампутация пальцев
С детства Артур много занимался спортом. За его плечами бальные танцы, футбол, волейбол, баскетбол. В лыжные гонки его привел отец. Сам мужчина родом из Томска, после окончания школы он поступил в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (ТВВИКУ).
Как кадровый офицер в день начала спецоперации, 24 февраля 2022 года, Артур отправился в зону боевых действий. Там его дважды ранили. В первый раз тюменец попал под танковый обстрел. Оказав себе помощь, он эвакуировал раненых сослуживцев. Второй раз в руках у мужчины взорвалась мина, в результате пришлось ампутировать правую кисть и пальцы на левой руке. Но даже при таком раскладе тюменец рассказал, что самым сложным моментом была не травма, а разлука с любимой женой.
5 марта 2024 года Артур вернулся домой и продолжил службу уже в военном комиссариате Тюменской области, в качестве ведущего специалиста-эксперта. Здесь он назначает страховые выплаты, ведет учет по погибшим.
Первые соревнования и призовое место
У Артура «работают» только два пальца левой руки — мизинец и большой. Но даже так он занял второе место в «Кубке Защитников Отечества», который прошел с 12 по 17 марта в ХМАО. Более того, для молодого человека это были первые соревнования по такому виду спорта.
«В биатлоне я участвовал впервые. В Тюмени удалось пострелять всего два раза, сразу после уже поехали выступать. Мне помог тренер, он подсказал, как будет удобнее. Для меня любые соревнования — это праздник. А для нас это была мини-олимпиада», — отметил ветеран СВО.
Артур ставит перед собой четкую цель — доказать мастерам спорта, что не стоит недооценивать таких участников, как он. В разговоре с корреспондентом URA.RU он отметил, что в лыжных гонках уступил третьему месту всего секунду, а в биатлоне первому — 12 секунд. Сейчас в планах у тюменца участие в армейских соревнованиях, которые пройдут в апреле, и бывший военный уже активно к ним готовится. Кроме того, он хочет попробовать себя и в другом спорте — плаванье, настольном теннисе, полиатлоне.
Планы на жизнь
Сейчас Артур полностью сосредоточен на семье. В планах у пары — рождение ребенка. Также тюменцы уже обзавелись машиной и жильем, где сейчас идет ремонт.
«На работе меня все устраивает, мне дают тренироваться и выступать. Машина, квартира, жена — у меня есть все. И я получаю удовольствие от новой жизни!» — добавил мужчина.
Ранее URA.RU писало, что другой ветеран СВО из Тюменской области — Жанайдар Дюсембаев, одержал победу на Кубке в двух дисциплинах: в лыжных гонках свободным стилем — второе место в открытом классе, и в биатлоне — третье место. При этом подобных результатов он смог достичь, будучи неизлечимо больным.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!