Неизлечимо больной тюменский ветеран СВО взял призовые места на «Кубке Защитников Отечества». Видео

Тюменский ветеран СВО завоевал две медали на «Кубке Защитников Отечества» в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменец завоевал серебряную и бронзовую медали соревнований
Тюменец завоевал серебряную и бронзовую медали соревнований Фото:

Жанайдар Дюсембаев — 26-летний ветеран СВО из Тюменской области, который завоевал несколько призовых мест в «Кубке Защитников Отечества», организованный в Ханты-Мансийске (ХМАО) с 12 по 18 марта. При этом подобных результатов он смог достичь, будучи неизлечимо больным. О том, как участник боевых действий нашел себя в спорте — в материале URA.RU.

Срочная служба, контракт и СВО

Будущий военнослужащий родился в Ишимском районе. Когда Жанайдару исполнилось 18 лет он самостоятельно отправился на срочную службу, которая ему очень понравилась. Поэтому тюменец избрал для себя путь профессионального военного и подписал контракт.

В 2022 году его направили в зону СВО. Молодой человек успешно исполнял свои обязанности: служил командиром отделения и командиром машины инженерно-дорожной роты.

Однако через время тюменец был вынужден оставить службу в рядах ВС РФ из-за проблем со здоровьем. Во время своего пребывания на СВО мужчина получил неизлечимую болезнь.

Болезнь и смысл жизни

Как URA.RU рассказал социальный координатор фонда «Защитники Отечества» по Ишимскому району Алексей Пешков, заболевание молодого человека связано с психологическим и физическим истощением организма. По его словам, болезнь очень тяжелая.

«Он испытывает физическую боль. Жанайдар постоянно находится под сильными обезболивающими, которые хоть как-то позволяют ему нормально жить», — сообщил Алексей Пешков.

Однако тюменец не опустил руки и не растерял тягу к жизни даже в этом случае. Наоборот, он нашел для себя новый смысл — спорт. Более того, физическая активность помогает ему обходиться без лекарств за счет выброса адреналина.

Достигает больших побед, но остается недовольным

Жанайдар решил сосредоточиться на зимних видах спорта — лыжных гонках и биатлоне, в которых показывал высокие результаты еще в школе. В феврале он стал победителем первых областных соревнований по лыжным гонкам для ветеранов СВО. А совсем недавно, в составе сборной региона, стал призером «Кубка Защитников Отечества», которые проходили в Ханты-Мансийске.

«Прошел отбор в сборную, где помимо меня были еще трое человек. На соревнованиях занял второе место в лыжных гонках и третье в биатлоне. Сильно недоволен результатами. Чуть-чуть не дожал. Мог доработать до первого», — рассказал спортсмен и ветеран СВО.

Он добавил, что в момент выступления на биатлоне промахнулся мимо мишени один раз, из-за чего получил штраф в 20 секунд. Даже несмотря на то, что он пришел первым и обогнал всех своих соперников физически, по итоговым результатам оказался третьим.

После завершения всех испытаний мужчина отметил, что ему не хватило тренировок с реальными соперниками в рамках настоящих соревнований. По его словам, к соперничеству тоже нужно привыкать, а развить навыки можно лишь в честной борьбе за победу.

Тюменец не собирается останавливаться на достигнутом и уже выбрал спорт в качестве своей новой жизненной траектории. Талант в молодом человеке заметило и его окружение, в числе которых тренер ветерана СВО. Он уже предлагает ему рассмотреть участие в профессиональном спорте, а в будущем предрекает карьеру в качестве тренера по зимним видам спорта.

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Жанайдар Дюсембаев — 26-летний ветеран СВО из Тюменской области, который завоевал несколько призовых мест в «Кубке Защитников Отечества», организованный в Ханты-Мансийске (ХМАО) с 12 по 18 марта. При этом подобных результатов он смог достичь, будучи неизлечимо больным. О том, как участник боевых действий нашел себя в спорте — в материале URA.RU. Срочная служба, контракт и СВО Будущий военнослужащий родился в Ишимском районе. Когда Жанайдару исполнилось 18 лет он самостоятельно отправился на срочную службу, которая ему очень понравилась. Поэтому тюменец избрал для себя путь профессионального военного и подписал контракт. В 2022 году его направили в зону СВО. Молодой человек успешно исполнял свои обязанности: служил командиром отделения и командиром машины инженерно-дорожной роты. Однако через время тюменец был вынужден оставить службу в рядах ВС РФ из-за проблем со здоровьем. Во время своего пребывания на СВО мужчина получил неизлечимую болезнь. Болезнь и смысл жизни Как URA.RU рассказал социальный координатор фонда «Защитники Отечества» по Ишимскому району Алексей Пешков, заболевание молодого человека связано с психологическим и физическим истощением организма. По его словам, болезнь очень тяжелая. «Он испытывает физическую боль. Жанайдар постоянно находится под сильными обезболивающими, которые хоть как-то позволяют ему нормально жить», — сообщил Алексей Пешков. Однако тюменец не опустил руки и не растерял тягу к жизни даже в этом случае. Наоборот, он нашел для себя новый смысл — спорт. Более того, физическая активность помогает ему обходиться без лекарств за счет выброса адреналина. Достигает больших побед, но остается недовольным Жанайдар решил сосредоточиться на зимних видах спорта — лыжных гонках и биатлоне, в которых показывал высокие результаты еще в школе. В феврале он стал победителем первых областных соревнований по лыжным гонкам для ветеранов СВО. А совсем недавно, в составе сборной региона, стал призером «Кубка Защитников Отечества», которые проходили в Ханты-Мансийске. «Прошел отбор в сборную, где помимо меня были еще трое человек. На соревнованиях занял второе место в лыжных гонках и третье в биатлоне. Сильно недоволен результатами. Чуть-чуть не дожал. Мог доработать до первого», — рассказал спортсмен и ветеран СВО. Он добавил, что в момент выступления на биатлоне промахнулся мимо мишени один раз, из-за чего получил штраф в 20 секунд. Даже несмотря на то, что он пришел первым и обогнал всех своих соперников физически, по итоговым результатам оказался третьим. После завершения всех испытаний мужчина отметил, что ему не хватило тренировок с реальными соперниками в рамках настоящих соревнований. По его словам, к соперничеству тоже нужно привыкать, а развить навыки можно лишь в честной борьбе за победу. Тюменец не собирается останавливаться на достигнутом и уже выбрал спорт в качестве своей новой жизненной траектории. Талант в молодом человеке заметило и его окружение, в числе которых тренер ветерана СВО. Он уже предлагает ему рассмотреть участие в профессиональном спорте, а в будущем предрекает карьеру в качестве тренера по зимним видам спорта.
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