28 марта 2025

Курганские хоккеисты разгромили сильнейшего соперника из Воскресенска

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Курганские хоккеисты проявили стальной характер
Курганские хоккеисты проявили стальной характер Фото:
новость из сюжета
Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Хоккеисты «Зауралья» из Кургана в тяжелейшем матче одолели одного из лидеров турнирной таблицы — ХК «Химик» из Воскресенска. Об этом сообщается на странице курганского клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Проявили свой знаменитый зауральский характер в тяжелейшем матче, забили классные голы, мощно отпахали в обороне и одержали важнейшую победу, сравняв счет в серии. „Зауралье“ (Курган) — „Химик“ (Воскресенск) — 6:3», — сообщается в группе ХК «Зауралья».

«Химик» находится на пятом месте в турнирной таблице. «Зауралье» на 12-м. В предыдущем противостоянии удача была на стороне воскресенцев.

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Хоккеисты «Зауралья» из Кургана в тяжелейшем матче одолели одного из лидеров турнирной таблицы — ХК «Химик» из Воскресенска. Об этом сообщается на странице курганского клуба в соцсети «ВКонтакте». «Проявили свой знаменитый зауральский характер в тяжелейшем матче, забили классные голы, мощно отпахали в обороне и одержали важнейшую победу, сравняв счет в серии. „Зауралье“ (Курган) — „Химик“ (Воскресенск) — 6:3», — сообщается в группе ХК «Зауралья». «Химик» находится на пятом месте в турнирной таблице. «Зауралье» на 12-м. В предыдущем противостоянии удача была на стороне воскресенцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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