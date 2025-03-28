Курганские хоккеисты разгромили сильнейшего соперника из Воскресенска

Курганские хоккеисты проявили стальной характер
новость из сюжетаУспехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ
Хоккеисты «Зауралья» из Кургана в тяжелейшем матче одолели одного из лидеров турнирной таблицы — ХК «Химик» из Воскресенска. Об этом сообщается на странице курганского клуба в соцсети «ВКонтакте».
«Проявили свой знаменитый зауральский характер в тяжелейшем матче, забили классные голы, мощно отпахали в обороне и одержали важнейшую победу, сравняв счет в серии. „Зауралье“ (Курган) — „Химик“ (Воскресенск) — 6:3», — сообщается в группе ХК «Зауралья».
«Химик» находится на пятом месте в турнирной таблице. «Зауралье» на 12-м. В предыдущем противостоянии удача была на стороне воскресенцев.
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