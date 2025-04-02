В Тюменской области простились с коммунистом Лазовским, погибшим на СВО

В селе Сунгурово Заводоуковского района (Тюменская область) прошло прощание с членом партии КПРФ и участником СВО Николаем Лазовским. Об этом сообщается в официальном telegram-канале партии КПРФ.
«При выполнении боевых задач на СВО погиб коммунист из Заводоуковска Николай Лазовский. Лазовский Николай Леонидович, коммунист Заводоуковского городского отделения КПРФ, погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики», — указано в сообщении.
Николай Лазовский вступил в КПРФ в январе 2023 года. Однопартийцы высоко отзывались о его работе и служении Родине.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!