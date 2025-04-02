02 апреля 2025

В Тюменской области простились с коммунистом Лазовским, погибшим на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с тюменцем прошло на Родине в конце марта
Прощание с тюменцем прошло на Родине в конце марта Фото:

В селе Сунгурово Заводоуковского района (Тюменская область) прошло прощание с членом партии КПРФ и участником СВО Николаем Лазовским. Об этом сообщается в официальном telegram-канале партии КПРФ.

«При выполнении боевых задач на СВО погиб коммунист из Заводоуковска Николай Лазовский. Лазовский Николай Леонидович, коммунист Заводоуковского городского отделения КПРФ, погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики», — указано в сообщении.

Николай Лазовский вступил в КПРФ в январе 2023 года. Однопартийцы высоко отзывались о его работе и служении Родине.

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В селе Сунгурово Заводоуковского района (Тюменская область) прошло прощание с членом партии КПРФ и участником СВО Николаем Лазовским. Об этом сообщается в официальном telegram-канале партии КПРФ. «При выполнении боевых задач на СВО погиб коммунист из Заводоуковска Николай Лазовский. Лазовский Николай Леонидович, коммунист Заводоуковского городского отделения КПРФ, погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики», — указано в сообщении. Николай Лазовский вступил в КПРФ в январе 2023 года. Однопартийцы высоко отзывались о его работе и служении Родине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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