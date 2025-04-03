Курган богат талантами: школьники прочитали трогательные стихи, посвященные Великой Отечественной войне. Фото

Курганская библиотека приняла участие в конкурсе чтецов «Рифмы Победы»
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские школьники читали трогательные стихи о войне, о победе, о героях и их подвигах
Курганские школьники читали трогательные стихи о войне, о победе, о героях и их подвигах Фото:

В Целинной детской библиотеке (Курганская область) прошел муниципальный этап областного конкурса чтецов «Рифмы Победы». Школьники читали трогательные стихи о войне, о победе, о героях и их подвигах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Целинного муниципального округа.

На конкурсе школьники читали трогательные стихи о войне
На конкурсе школьники читали трогательные стихи о войне
Фото:

Мероприятие посвящено 80-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне. «Открыла наш конкурс Демченко Валентина Николаевна — наша местная поэтесса. Она поздравила ребят и прочитала свое стихотворение „Письмо моему дедушке“, посвященное своему деду — Романову Алексею Рафаэловичу, трудившийся в годы войны на Челябинском танковом заводе», — пишет ведомство.

По итогам голосования были определены победители в двух возрастных категориях. Татьяна Заварницына (7-10 лет) и Вера Буланникова (11-14 лет), занявшие первые места, представят округ на областном этапе конкурса 20 мая.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане приводят в порядок памятники к 80-летию Великой Победы. Будут проведены субботники на территории 29-ти памятных мест.

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В Целинной детской библиотеке (Курганская область) прошел муниципальный этап областного конкурса чтецов «Рифмы Победы». Школьники читали трогательные стихи о войне, о победе, о героях и их подвигах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Целинного муниципального округа. Мероприятие посвящено 80-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне. «Открыла наш конкурс Демченко Валентина Николаевна — наша местная поэтесса. Она поздравила ребят и прочитала свое стихотворение „Письмо моему дедушке“, посвященное своему деду — Романову Алексею Рафаэловичу, трудившийся в годы войны на Челябинском танковом заводе», — пишет ведомство. По итогам голосования были определены победители в двух возрастных категориях. Татьяна Заварницына (7-10 лет) и Вера Буланникова (11-14 лет), занявшие первые места, представят округ на областном этапе конкурса 20 мая. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане приводят в порядок памятники к 80-летию Великой Победы. Будут проведены субботники на территории 29-ти памятных мест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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