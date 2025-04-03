В Целинной детской библиотеке (Курганская область) прошел муниципальный этап областного конкурса чтецов «Рифмы Победы». Школьники читали трогательные стихи о войне, о победе, о героях и их подвигах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Целинного муниципального округа.
Мероприятие посвящено 80-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне. «Открыла наш конкурс Демченко Валентина Николаевна — наша местная поэтесса. Она поздравила ребят и прочитала свое стихотворение „Письмо моему дедушке“, посвященное своему деду — Романову Алексею Рафаэловичу, трудившийся в годы войны на Челябинском танковом заводе», — пишет ведомство.
По итогам голосования были определены победители в двух возрастных категориях. Татьяна Заварницына (7-10 лет) и Вера Буланникова (11-14 лет), занявшие первые места, представят округ на областном этапе конкурса 20 мая.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане приводят в порядок памятники к 80-летию Великой Победы. Будут проведены субботники на территории 29-ти памятных мест.
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