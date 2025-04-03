В Тюменской области некому искать коррупционеров

В Тюмени на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам в областной думе с отчетом выступил председатель Счетной палаты Дмитрий Огородников. Как передал корреспондент URA.RU, в структуре столкнулись с дефицитом кадров.
«Счетной палате не хватает толковых госаудиторов, выпускники вузов приходя на работу показывают недостаточный уровень подготовки. Поэтому мы не всегда можем провести профилактическую работу по предупреждению нарушений в сфере госзакупок», — передает слова Огородникова корреспондент URA.RU.
В ходе обсуждения парламентарии пришли к выводу, что в Счетной палате необходимо проводить курсы для начинающих финансистов на постоянной основе. Соответствующие предложения будут представлены на следующем заседании в мае.
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