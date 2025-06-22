ВСУ сообщили о потерях в результате удара ВС РФ по тренировочному полигону

В результате ракетного удара ВС РФ по тренировочному полигону Вооруженных сил Украины погибли трое военнослужащих, еще 11 получили ранения. Об этом сообщили Сухопутные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Сегодня враг нанес ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, где проводились занятия с военнослужащими. По состоянию на 17:27 известно о 3 погибших и 11 раненых», — говорится в сообщении военного ведомства. Цитату приводит ТАСС.
Ранее российские войска уже наносили удары по объектам украинских силовых структур, в том числе по зданиям Службы безопасности Украины в Сумах, где были ликвидированы высокопоставленные офицеры ВСУ. Тогда сообщалось о многочисленных погибших и раненых среди военных и сотрудников спецслужб.
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