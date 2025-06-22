Смертник совершил теракт в церкви Святого Ильи в Дамаске. Видео

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Взрыв устроил террорист-смертник, сообщают очевидцы
Взрыв устроил террорист-смертник, сообщают очевидцы Фото:

Теракт, совершенный в Дамаске (Сирия), устроил смертник. Взрыв произошел во время богослужения в церкви Святого Ильи в районе Дувейла.

«В районе Дувейла — мощный взрыв. Взрывное устройство сработало в церкви в Дувейле во время богослужения», — сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев. Есть жертвы.

О взрыве ранее сообщил телеканал «Ихбария».  Теракт произошел в церкви Святого Ильи, на восточной окраине Дамаска.

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Теракт, совершенный в Дамаске (Сирия), устроил смертник. Взрыв произошел во время богослужения в церкви Святого Ильи в районе Дувейла. «В районе Дувейла — мощный взрыв. Взрывное устройство сработало в церкви в Дувейле во время богослужения», — сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев. Есть жертвы. О взрыве ранее сообщил телеканал «Ихбария».  Теракт произошел в церкви Святого Ильи, на восточной окраине Дамаска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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