Взрыв устроил террорист-смертник, сообщают очевидцы
Теракт, совершенный в Дамаске (Сирия), устроил смертник. Взрыв произошел во время богослужения в церкви Святого Ильи в районе Дувейла.
«В районе Дувейла — мощный взрыв. Взрывное устройство сработало в церкви в Дувейле во время богослужения», — сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев. Есть жертвы.
О взрыве ранее сообщил телеканал «Ихбария». Теракт произошел в церкви Святого Ильи, на восточной окраине Дамаска.
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