ЦАХАЛ: Иран пустил ракеты на Израиль после атаки США

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После атак США Иран запустил ракеты на Израиль
После атак США Иран запустил ракеты на Израиль Фото:
новость из сюжета
США вступили в войну с Ираном, ударив по ядерным объектам республики

Израиль фиксирует запуск ракет из Ирана на фоне ударов США по его ядерным объектам. Информацию приводит Армия Израиля (ЦАХАЛ).  

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Защитные системы работают, чтобы перехватить угрозу», — говорится в сообщении ЦАХАЛ. По предварительным данным, были поражены объекты в Тель-Авиве и Хайфе.

США ночью 22 июня бомбили ядерные объекты Ирана. На фоне этого израильская армия ввела на всей территории страны режим ужесточения органичений. В Иране пообещали продолжать ядерные программы в стране

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Израиль фиксирует запуск ракет из Ирана на фоне ударов США по его ядерным объектам. Информацию приводит Армия Израиля (ЦАХАЛ).   «Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Защитные системы работают, чтобы перехватить угрозу», — говорится в сообщении ЦАХАЛ. По предварительным данным, были поражены объекты в Тель-Авиве и Хайфе. США ночью 22 июня бомбили ядерные объекты Ирана. На фоне этого израильская армия ввела на всей территории страны режим ужесточения органичений. В Иране пообещали продолжать ядерные программы в стране. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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