04 апреля 2025

На тюменской трассе ограничено движение

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ДТП организовано реверсивное движение
На месте ДТП организовано реверсивное движение Фото:

На 37-м километре автодороги Тюмень — Ишим — Омск в ночь на 5 апреля было организовано реверсивное движение. Об ограничении на трассе сообщил в telegram-канале «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-402, 37-й километр (Тюменский район) организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении.

Причиной ограничений на трассе стало ДТП. Водителей просят быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Подробности произошедшего не сообщаются.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГИБДД по Тюменской области с просьбой прокомментировать ДТП. Ответ ожидается.

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На 37-м километре автодороги Тюмень — Ишим — Омск в ночь на 5 апреля было организовано реверсивное движение. Об ограничении на трассе сообщил в telegram-канале «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-402, 37-й километр (Тюменский район) организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении. Причиной ограничений на трассе стало ДТП. Водителей просят быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Подробности произошедшего не сообщаются. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГИБДД по Тюменской области с просьбой прокомментировать ДТП. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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