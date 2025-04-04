На тюменской трассе ограничено движение

На 37-м километре автодороги Тюмень — Ишим — Омск в ночь на 5 апреля было организовано реверсивное движение. Об ограничении на трассе сообщил в telegram-канале «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-402, 37-й километр (Тюменский район) организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении.
Причиной ограничений на трассе стало ДТП. Водителей просят быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Подробности произошедшего не сообщаются.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГИБДД по Тюменской области с просьбой прокомментировать ДТП. Ответ ожидается.
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