05 апреля 2025
04 апреля 2025

Курган богат талантами: курганская дзюдоистка взяла золото на всероссийских соревнованиях. Фото

Курганская дзюдоистка взяла золото на всероссийских соревнованиях
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганская дзюдоистка взяла золото на всероссийских соревнованиях
Курганская дзюдоистка взяла золото на всероссийских соревнованиях Фото:

Курганская спортсменка Екатерина Нефедова одержала победу на всероссийских соревнованиях по дзюдо, которые проходят в Новосибирске. Об этом сообщает Федерация дзюдо Курганской области.

«В Новосибирске на всероссийских соревнования по дзюдо, памяти Заслуженного тренера России В. Н. Безрукова, мастер спорта России, спортсменка СШОР № 1 Екатерина Нефедова завоевала золотую медаль в весовой категории до 52 килограммов», — говорится в telegram-канале федерации.

Нефедова одержала яркую победу на всероссийских соревнованиях по дзюдо
Нефедова одержала яркую победу на всероссийских соревнованиях по дзюдо
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что воспитанница курганской школы олимпийского резерва Екатерина Нефедова завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях по дзюдо в Тюмени. Соревнования прошли в марте 2025 года. 

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Курганская спортсменка Екатерина Нефедова одержала победу на всероссийских соревнованиях по дзюдо, которые проходят в Новосибирске. Об этом сообщает Федерация дзюдо Курганской области. «В Новосибирске на всероссийских соревнования по дзюдо, памяти Заслуженного тренера России В. Н. Безрукова, мастер спорта России, спортсменка СШОР № 1 Екатерина Нефедова завоевала золотую медаль в весовой категории до 52 килограммов», — говорится в telegram-канале федерации. Ранее URA.RU сообщало, что воспитанница курганской школы олимпийского резерва Екатерина Нефедова завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях по дзюдо в Тюмени. Соревнования прошли в марте 2025 года. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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