Курганская спортсменка Екатерина Нефедова одержала победу на всероссийских соревнованиях по дзюдо, которые проходят в Новосибирске. Об этом сообщает Федерация дзюдо Курганской области.
«В Новосибирске на всероссийских соревнования по дзюдо, памяти Заслуженного тренера России В. Н. Безрукова, мастер спорта России, спортсменка СШОР № 1 Екатерина Нефедова завоевала золотую медаль в весовой категории до 52 килограммов», — говорится в telegram-канале федерации.
Ранее URA.RU сообщало, что воспитанница курганской школы олимпийского резерва Екатерина Нефедова завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях по дзюдо в Тюмени. Соревнования прошли в марте 2025 года.
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