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22:31
Солист группы «Челси» похоронил свою 34-летнюю жену
22:31
КПРФ начала подготовку к выборам в думу самого скандального города ХМАО
22:31
Губернатору Паслеру создают первый мощный конфликт — на увольнении пиарщицы правительства
Российские военнослужащие освободили село Катериновка в ДНР: главное об СВО на 7 апреля
22:30
В России резко выросло число дипфейков
22:27
ООО «Пермские термы» сократило убыток почти вдвое в 2024 году
22:26
Курганцы жалуются, что не могут дозвониться до транспортного управления
Война, развязанная Трампом, вызвала шок на мировом рынке
22:24
Путин с Лукашенко обсудили спецоперацию на Украине
22:21
На тюменской «трассе смерти» грузовик протаранил легковушку
22:16
В Кургане арестовали экс-главу Половинского района. Эксклюзив
Кто такой «трансвестит» Жидковский, которым озаботились в ЛДПР из-за ЛГБТ*
22:15
Путин поблагодарил Лукашенко за задержание взрывчатки на границе с Польшей
22:08
В Минприроды назвали дату пиковой пожарной опасности в России
22:05
Регионам со среднем обеспеченностью разрешат тратить списанные долги на СВО
Россия напомнила Литве и Польше о своей военной мощи
22:00
В Кургане побит температурный рекорд 78-летней давности
21:56
РКН удалил из Telegram свыше 300 тысяч каналов
21:55
Что известно о компании, которая будет производить вино под Тюменью
Соседняя страна поможет России укрепить рубль
21:47
Российские военные заблокировали пути движения ВСУ у Горналя
21:43
Повесившую фото с РДК* восьмиклассницу выпустили из СИЗО спустя три месяца
21:31
В Германии умерла секретарь концлагеря «Штутгоф» Фурхнер
В России запретили рекламу в Instagram* и ввели новые отпуска: Путин подписал новые законы
21:22
Депутат Рады обвинил Зеленского в терроризме
21:18
Члены команды теневого мэра из ХМАО отправятся в СИЗО. Инсайд
21:09
Новый врип мэра и мольбы владельцев стоянок: главное за 7 апреля в Кургане
Что мешает немедленному прекращению огня на Украине: Москва дала конкретный ответ
21:09
На Патриарших прудах по ночам начали выгуливать лошадей
21:06
Нарколог Шуров рассказал, как умирал Паша Техник
20:58
Строительство аэропорта в Салехарде и нападение с ножом в школе: события на Ямале 7 апреля
Путин назвал направления отдыха, которые подешевеют к лету
20:57
В Нижнем Тагиле ищут школьника, который бесследно пропал после прогулки. Фото
20:52
Лолита приготовилась платить по 27 тысяч рублей из пенсии за мат
2
20:48
Сколько в Кургане стоит чек-ап организма и где его проводят
Затонувшую при загадочных обстоятельствах подлодку нашли спустя 84 года: история советской М-49 «Малютка»
20:47
Пермский минздрав отреагировал на обвинение в отсутствии лекарств в больнице
20:45
«Если б попал в плен, сразу не расстреляли бы»: челябинец стал военкором, чтобы спасти родителей
20:41
В ХМАО весеннее потепление сменится ночными заморозками и сильным ветром
Советская техника на вооружении ВСУ: что за танк «Булат», из которого обстреляли Курскую область
20:36
Трамп пообещал Китаю дополнительные пошлины в 50%
1
20:31
В Петербурге кирпич пробил голову семилетнему ребенку, СК завел дело
20:27
Нонсенс полнейший: тюменские депутаты не согласны с федеральным законом о пенсиях
2
Россия определилась с будущим президентом Украины
20:26
В Сургуте в рекордные сроки во время войны возвели рыбокомбинат, эвакуированный из Одессы. Видео
20:21
В ДТП с переворотом пострадали трое челябинцев. Видео
20:19
В Тюмени сдвинулись сроки открытия Дворца спорта
Переговоры РФ и Ирана по ядерной сделке и падение цен на нефть: главные заявления Дмитрия Пескова
20:19
Власти раскрыли, кто спас пермского ребенка, тонувшего в полынье
20:14
Экс-министра транспорта Чувашии приговорили к 5 годам за коррупцию
1
20:12
В России появился искусственный интеллект, который поможет составить эффективное резюме
ВСУ массово атаковали объекты энергетики в России: какие регионы попали под удары
20:11
Для лишившихся зрения бойцов СВО провели мастер-класс
20:09
Профайл нового руководителя Притобольного округа Павла Санкина. Фото
20:07
Петербургский суд отклонил иск ведомства к яхт-клубу в Галерной гавани
Раскол в партии ослабил топ-единоросса в борьбе с губернатором
20:06
Государство инвестирует почти 6 млрд рублей на модернизацию вертолетов РФ
20:02
Швеция отказалась отправлять США яйца из-за приближения Пасхи
2
20:00
ЕС придумал, как наказать США за пошлины
1
Курск остался без мэра: что известно об Игоре Куцаке, который решил уйти в отставку
20:00
Земляк Сусанина, ученый, солдат: как Сыромятников стал героем войны и прославился на весь Свердловск
19:58
Появилось видео, как BMW на огромной скорости снесла с рельсов трамвай
19:55
В Липецкой области неизвестные сообщили о минировании детских садов
Валентина Матвиенко празднует день рождения: что известно о «русской Маргарет Тэтчер»
19:54
Блогера Жидковского хотят проверить на предмет ЛГБТ*-пропаганды на Тотальном диктанте
1
19:53
Петербургский суд дал десять лет колонии матери, убившей новорожденную дочь
19:50
Вице-спикер Осы Бежанян пожаловался в прокуратуру на решение думы
Бойцам и наемникам ВСУ вынесли жесткие приговоры за вторжение в Курскую область: карта СВО на 7 апреля
19:45
В Брянской области после атаки БПЛА погиб мужчина
19:45
В Тюмени затягивается суд над фигурантом дела экс-коммуниста Кима
19:44
Четыре ребенка пострадали в ДТП в Заречном районе Тюмени. Фото
Карты с друзьями: URA.RU протестировало необычную функцию от 2ГИС
19:40
В ХМАО продают лицензии на нефтяные месторождения в арктической зоне
19:38
РКН предупредил о блокировке иностранных провайдеров
19:35
Шнуров хочет посвятить песню Овечкину
1
19:30
В Москве рабочие потеряли сознание в бутике Prada
19:30
Пермяков зовут упаковывать лимоны в Москву за 350 тысяч рублей
19:27
Сбербанк снижает ставки по вкладам
19:27
В Екатеринбурге BMW влетела в трамвай, вагоны сошли с рельсов. Фото, видео
19:25
Невеста Гуфа рассказала о последнем разговоре рэпера с Пашей Техником
19:24
В Югре обсудили важность обновления территориальной схемы обращения с отходами
19:22
Адвокат Ефремова рассказал об ухудшении самочувствия актера
3
19:20
Пермяк требовал от федеральных чиновников 1 млн рублей за отсидку в СИЗО
19:20
От мультиков до дня нейрохирурга: какие праздники отмечают 8 апреля и что нельзя делать
19:19
Аграриям выплатили более миллиарда рублей за погибший в 2024 году урожай
19:17
В Челябинской области на двое суток объявлен режим НМУ
1
19:17
В Притобольном округе новый руководитель обратился к жителям. Видео
19:16
Следком Ямала возбудил уголовное дело после нападения с ножом на школьницу
19:15
Где в Тюмени можно жарить шашлыки. Карта
19:14
Названа самая частая причина инвалидности у участников спецоперации
2
19:13
В Тюмени за десятки миллионов продают медицинский центр. Фото
19:10
Для ветеранов СВО с инвалидностью подготовили 850 «умных» квартир и домов
19:06
Экс-издателя «Медиазоны»* арестовали по обвинению в госизмене
19:06
Приезжий онколог Брунштейн получила новую должность в Кургане
1
19:03
Паслер официально назначил своего нового представителя в Москве: что о нем известно
19:00
В Ишимском районе подтопило еще один мост
19:00
Мэр Нового Уренгоя выехал в школу, где мальчик ранил ножом охранника
19:00
Дочь челябинского экс-губернатора не смогла переписать ипотеку на другую фирму
19:00
«Пока шли по сугробам, шампанское закончилось»: гости раскритиковали организацию конкурса красоты в ХМАО
18:57
Аналитики назвали города, где жители ХМАО чаще всего покупают загородные дома
18:57
В филиале тюменского вуза в ЯНАО добавят бюджетные места на ключевые специальности
18:57
Трамп лишил возможности американцев покупать Audi
1
18:56
Внук экс-депутата думы ХМАО и ветеран СВО войдет в кадровый резерв правительства
18:55
Владельцев танкеров «Волгонефть» хотят оштрафовать на 314 миллионов рублей
18:55
Пермяки спасли тонущего в пруду ребенка
18:55
Мальчик, напавший с ножом на девочку школе Нового Уренгоя, проходил лечение
18:55
«Люди талоны наобум берут»: жительница Екатеринбурга заявила о сбое при выдаче загранпаспорта
18:54
Свердловского стримера, глумившегося над бойцами СВО, приговорили к колонии
1
18:52
Блогера из РФ хотят посадить в тюрьму за негативный отзыв об отеле в Танзании
18:50
Комплекс «Курасан» челябинского золотодобытчика признали безопасным
18:49
В ямальском городе отремонтируют две улицы за сотни миллионов рублей
18:49
«Госконтракты не ведем»: бизнесмен заявил о непричастности к делу о поддельном масле в свердловской больнице
18:49
В России выбрали самого социально ответственного застройщика
1
18:48
В Сургуте продается ресторан японской кухни, проработавший пять лет
18:45
Экс-владелец Соликамского магниевого завода Кондрашев объявлен в розыск
18:44
Елена Малышева опровергла негативные последствия от «Оземпика»
1
18:43
Весна в голову: тюменский депутат Чуйко оправдал свой характер сменой погоды
18:43
Россиянам резко перестали выдавать ипотеку в начале 2025 года
18:42
Чем известен хоккеист Андрей Василевский из Тюмени, который помог Александру Овечкину достичь рекорда
18:40
«Дочка» «Роснефти» в ХМАО отсудила 20 млн рублей у металлургического холдинга
18:39
От таксиста до звезды «Невского»: известному актеру Антону Васильеву — 41
18:38
Газон, забор, беседка: сколько стоит «навести красоту» на дачном участке в Екатеринбурге
1
18:35
В Челябинске неизвестные обстреляли автобус с пассажирами
18:34
Путин заинтересовался шаттлами «Аэрофлота» между Москвой и Петербургом
18:33
В РПЦ обрадовались идее наделять священников статусом ветерана боевых действий
18:32
В ХМАО спасатели разрабатывают план по спасению собаки со льдины
18:30
Челябинцам устроят встречу с пришельцами, космо-вечеринки и путешествие на МКС. Афиша
18:30
Челябинский губернатор Текслер похвалил организацию турнира по баскетболу
18:29
Нарушителей на самокатах в Екатеринбурге станет ловить проще
18:24
Российская нейросеть опередила разработки от Google и OpenAI
18:24
Силовики задержали банду тюменцев, которая помогала телефонным мошенникам. Видео
18:22
Умер звезда ситкома «Деннис-мучитель» Джей Норт
18:21
В Курганской области за выходные спасатели потушили 23 пожара
18:20
Пермские магазины предостерегли от повышения цен на яйца перед Пасхой
18:18
«Авито» сменил логотип в честь рекорда Александра Овечкина
18:16
Власти проигнорировали день рождения основателя горнозаводской цивилизации
1
18:15
Текслер и Трошкин в Челябинске обсудили ветеринарное благополучие региона. Фото
1
18:15
«Страна»: Украина находится в шаге от экономического провала
18:15
Мать-одиночка из ЯНАО пожаловалась в генпрокуратуру на отсутствие жилья
18:09
Финляндия внесла 1,6 миллиона евро в налоговую реформу на Украине
1
18:09
Прокуратура ЯНАО: школьник напал на девочку и охранника
18:08
Курган богат талантами: прокуратура взяла золото на турнире по шахматам
18:05
В Кургане продают двухэтажный торговый центр в районе хлебокомбината
18:04
Журналиста URA.RU признали одним из лучших парламентских корреспондентов в Прикамье
18:03
Лицам без гражданства хотят позволить заключать контракт на службу в ВС РФ
1
18:02
В Миассе из-за обжига меди начался лесной пожар
17:58
Губернатор Паслер тепло пообщался со спикером свердловского заксо. Фото
17:58
Под Тюменью нашли стихийное кладбище домашних животных. Видео
17:56
В Забайкалье ввели режим ЧС из-за пожаров
17:56
В ямальской школе охранник предотвратил конфликт с поножовщиной
17:52
Шадринский пироман был задержан полицией
17:50
На сайтах экстремистских организаций запретили размещать рекламу
17:48
В Минобороны РФ пояснили, куда били в Кривом Роге
1
17:47
В Екатеринбурге сотни будущих мам собрались, чтобы чествовать акушеров. Фото
17:47
Гражданин Китая стал миллионным получателем российской визы нового формата
17:47
В ХМАО за месяц подскочили цены на квартиры. Инфографика
17:45
В Кургане ресторан, кафе и бар готовят особые куличи под заказ. Фото
17:43
«Не устроил градоначальника»: новый мэр из ХМАО уволил своего заместителя
17:39
Под завалами здания в Бангкоке прекратили поиски выживших
17:38
Челябинцев на празднике спасателей ждет выставка техники, мастер-классы и новый гимн. Афиша
17:38
Петербургский аэропорт Пулково заработал на парковке миллиард рублей
1
17:38
Тюменцев напугал хлопок в торговом центре. Фото
17:35
Уволенного свердловского борца с коррупцией сменил зам, ходят слухи о реформе
17:30
Один день из жизни человека в тылу: как ямальцы работали на фронт
17:28
Сквер на месте старого зоопарка в Перми построят за 71 млн рублей
17:27
Мишустин пригласил Белоруссию на «Интервидение-2025»
17:23
За переход ж/д путей на красный свет будут штрафовать до 1,5 тысяч рублей
17:22
На полумарафоне в Мадриде у двух бегунов остановилось сердце
2
17:18
«Обманывал свидетелей и подделывал протоколы»: в Челябинске начался суд по делу экс-следователя Шпигуна
17:15
Бизнес семьи курганского «Гусиного короля» вышел из миллионных убытков
17:14
Путин запретил навязывать потребителям любые товары и услуги
3
17:14
Родственникам раненых бойцов СВО разрешили брать отпуск для ухода за ними
17:14
Строители второго моста через Обь в Сургуте потеряли миллиард рублей прибыли за год
17:12
В Петербурге генерал-лейтенанта МВД задержала полиция за мелкое хулиганство
3
17:08
Латвия намерена омрачить празднование 9 Мая массовым уничтожением мемориалов
1
17:06
Работодателям разрешили привлекать детей к работе в выходные
17:00
У глав округов в Курганской области появился новый KPI
9
17:00
Богатейший курганский депутат Ильтяков сменил округ, что рискует негативно отразиться на ЕР. Инсайд
1
16:59
СК завершил расследование дела о хищениях на пермском телефонном заводе
16:58
Аэропорт Пулково не подтвердил перенос сроков строительства второй очереди
16:58
Участник программы «Время героев» Артем Николаев стал зампредом правительства Пензенской области
16:54
Штормовой ветер и мокрый снег: в Тюменской области ждут опасную погоду
16:53
В Кургане интересно: открылась выставка студентов-дизайнеров. Фото
1
16:50
Бизнес блогера Аяза Шабутдинова рухнул на 300 миллионов рублей
16:49
В ЯНАО срывается строительство экотропы за несколько десятков миллионов рублей
16:47
Объемы пассажирских перевозок «Аэрофлота» на рынке Китая выросли в три раза
16:47
Стюардесса ямальской авиакомпании вошла в топ-5 самых блистательных бортпроводниц России. Фото
2
16:44
Для курганских рыбаков вводят особые запреты
16:39
Глава «Аэрофлота» предложил расширить программу «плоских тарифов»
16:36
В ХМАО автосалоны избавляются от новых китайских машин с огромными скидками
3
16:31
Свердловчан зовут работать сварщиками за 300 тысяч в месяц: подборка вакансий. Скрин
1
16:31
Беременная челябинка судится с крупной строительной компанией из-за незаконного увольнения
1
16:30
Экс-министр транспорта Самарской области Пивкин не признал вину в суде
16:30
Велодорожка без продолжения: курганцы просят убрать шлагбаум, но это рискует привести к травмам. Фото, видео
2
16:27
Власти ХМАО расширили программу медпомощи для ветеранов Великой Отечественной войны
1
16:25
В ЯНАО участница конкурса красоты бросила слепую мать в горбольнице. Видео
1
16:25
Шесть способов пополнить транспортную карту в Тюмени. Список
16:24
«Пропала инфляция»: Трамп похвастался первыми результатами ввода масштабных пошлин
1
16:21
В мэрии Екатеринбурга назвали сроки поставки новых трамваев
16:17
На кладбище в Челябинске между могил плавают утки. Фото, видео
1
16:16
В Перми продолжает снижаться заболеваемость гриппом
16:13
За несообщение в военкомат о переезде начнут штрафовать на 20 тысяч
4
16:13
ФАС обнародовала причину роста цен в сферах строительства и медицины
3
16:12
Четыре сургутянки отправятся в Санкт-Петербург на всероссийский конкурс красоты. Фото
16:12
В Тюмени продают автограф хоккеиста Овечкина за 150 тысяч рублей. Скрин
1
16:09
В Германии начали готовить школьников к войне
1
16:07
Глава думы Тобольска сохранится во власти из-за политики нового мэра
16:05
Свердловчан призвали сдать все накопившиеся монеты
3
16:03
Российские школьники вместо школьных звонков будут слушать песни о космосе
2
16:02
«Росатом» начал производство деталей для АЭС «Пакш-2» в Венгрии
16:02
Правительство Курганской области планирует поддержать 1000 семей в покупке жилья
5
15:58
В Перми продают помещение магазина, закрывшегося из-за санкций
15:57
Маск: из России в США и обратно можно дойти пешком. Видео
7
15:55
Отдавали последнее: как тюменцы собирали деньги для победы в Великой Отечественной войне
15:52
«Бабушка, террористы!»: появились подробности, как в екатеринбургскую школу ворвался неадекват
15:49
На Украине заявили, что воевать намного проще, чем ловить уклонистов
15:47
Екатеринбург перейдет на пластиковую разметку
3
15:45
Владельцы стоянок в Кургане взмолились об отправке машин алкашей на СВО
4
15:31
В соликамской больнице обновили медицинское оборудование на миллионы рублей
15:31
На Ямале разработали гусеничный самоход для доставки боеприпасов и медикаментов
15:31
Российским бизнесменам пригрозили двумя годами тюрьмы за несданные отчеты
1
15:30
В Тюмень на неделю моды съедутся дизайнеры со всей России
1
15:30
Песков: Россия и США пока не определились с датой переговоров
15:28
«Автоваз»: в мае компания отправит сотрудников в двухнедельный отпуск
1
15:25
В ХМАО между Сургутом и Ханты-Мансийском начнут летать самолеты ATR 72
1
15:21
США поставляло Китаю мясо с плесенью и сальмонеллой
15:19
Челябинский ветеринар Даллакян поедет обмениваться опытом в Африку
1
15:15
Карты с друзьями: URA.RU протестировало необычную функцию от 2ГИС
15:13
Депздрав ЯНАО объяснил, почему не хватает эндокринологов в больнице
3
15:13
В Европе не знают, что делать с миллионами украинских беженцев
2
15:12
Песков рассказал о рисках для экономики из-за падения цен на нефть
15:10
В центре Екатеринбурга парень с ножом набросился на двух прохожих. Фото
2
15:08
В Курганской области вводятся новые запреты из-за особого противопожарного режима
5
15:06
Олимпийский бассейн «Ямал Арены» в Салехарде испытывают на прочность
1
15:05
Российские силы освободили Катериновку в ДНР
15:05
Песков отверг обвинения в ударах по соцобъектам в Кривом Роге
15:01
Самолет из Минвод в Тюмень вернулся на стоянку из-за неполадки
15:00
ЕС отказался финансировать «стену для беспилотников» Литвы и Эстонии
14:59
В Свердловской области выросли цены на иномарки
1
14:59
Организацией пресс-тура блогеров в Пермь займется ижевский предприниматель
14:58
Песков ответил на претензии Трампа по поводу «бомбардировок Украины»
3
14:56
Средняя цена элитной недвижимости в Петербурге впервые превысила 100 млн рублей
14:53
Тюменские власти перезапустили проваленную закупку стоимостью в миллиард рублей
14:53
Песков выступил за мирное урегулирование «ядерной проблемы» Ирана
1
14:52
В Кургане красиво: новый сквер построят в Петуховском округе. Фото
14:50
В Башкортостане толпа разбила машину из-за попсовой музыки в ней
3
14:50
Песков отказался комментировать возможное уголовное преследование Чубайса
1
14:50
Песков: Путин высоко ценит спортивные успехи Овечкина
14:48
За последние сутки ВСУ шесть раз ударили по объектам энергетики в РФ
14:48
Банк России призвал челябинцев сдавать монеты
4
14:38
В ХМАО жители скандального ЖК шестой год страдают от протечек и антисанитарии
2
14:35
Карты с друзьями: URA.RU протестировало необычную функцию от 2ГИС
14:34
Курган богат талантами: студентка создала полезный для кишечника йогурт
1
14:29
В ГУФСИН опровергли избиения цыгана, обвиняемого в убийстве таксистки в Коркино
14:27
ВСУ обстреляли Курскую область из советского танка «Булат»
14:26
В свердловской ОНК меняется власть после задержания статусного полковника
14:25
В Челябинске сорвался тендер на прокладку тоннелей метротрама за два миллиарда
2
14:23
«Летающий танк», который приводил в ужас фашистов: вышла вторая серия проекта URA.RU к 80-летию Победы
14:23
Пермяки стали реже разводиться
14:20
Челябинцев предупредили об аномально жаркой погоде
14:20
Серовский тракт встал в глухую пробку из-за развернувшейся фуры. Фото
14:19
Силачка из Магнитогорска Зайцева сломала челюсть в шоу на СТС. Видео
2
14:16
Стало известно, как челябинцы отреагировали на рекорд Овечкина
14:15
В Приднестровье приостановлены поставки газа
1
14:15
Курганские ларьки с шаурмой и кебабом оказались потенциально опасными. Фото
1
14:15
В Кургане ожидается небольшое похолодание
1
14:14
Провал на «Евровидении», муж, отношения с сестрой-блогером: куда пропала тяжелобольная Юлия Самойлова
14:14
Первый зампред правительства Республики Коми Виноградов арестован за взятку
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