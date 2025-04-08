08 апреля 2025

В Кургане запускают сотни обновленных электросамокатов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Курган возвращаются электросамокаты
В Курган возвращаются электросамокаты Фото:

В Кургане начинает работать обновленный парк электросамокатов. В течение сезона горожанам будет доступно порядка 500 единиц. Об этом корреспонденту URA.RU в пресс-службе сервиса аренды самокатов.

«Обновленный парк самокатов начал работу в Кургане. В течение сезона жителям и гостям города будут доступны порядка 500 электросамокатов модели „Юрент 2.0“. Стоимость аренды начинается от 6,49 рублей за минуту, плюс 30 рублей — за активацию самоката», — сообщили URA.RU в пресс-службе МТС Юрент.

Сервис кикшеринга будет выявлять и блокировать несовершеннолетних за рулем самокатов. Нарушителей ПДД ждут высокие штрафы. В частности, за езду в нетрезвом виде размер штрафа составляет 100 тысяч, за езду вдвоем — пять тысяч, передача самоката ребенку — 10 тысяч, неспешивание на пешеходных переходах — тысяча рублей. По ряду нарушений пользователям могут пожизненно или сезонно заблокировать аккаунт в приложении. Также сервис будет бесплатно страховать пешеходов от несчастных случаев с самокатами.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане сервис шеринга самокатов изменил карту до начала сезона проката. Зона проката теперь действует на микрорайоны Рябково и Восточный. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане начинает работать обновленный парк электросамокатов. В течение сезона горожанам будет доступно порядка 500 единиц. Об этом корреспонденту URA.RU в пресс-службе сервиса аренды самокатов. «Обновленный парк самокатов начал работу в Кургане. В течение сезона жителям и гостям города будут доступны порядка 500 электросамокатов модели „Юрент 2.0“. Стоимость аренды начинается от 6,49 рублей за минуту, плюс 30 рублей — за активацию самоката», — сообщили URA.RU в пресс-службе МТС Юрент. Сервис кикшеринга будет выявлять и блокировать несовершеннолетних за рулем самокатов. Нарушителей ПДД ждут высокие штрафы. В частности, за езду в нетрезвом виде размер штрафа составляет 100 тысяч, за езду вдвоем — пять тысяч, передача самоката ребенку — 10 тысяч, неспешивание на пешеходных переходах — тысяча рублей. По ряду нарушений пользователям могут пожизненно или сезонно заблокировать аккаунт в приложении. Также сервис будет бесплатно страховать пешеходов от несчастных случаев с самокатами. Ранее URA.RU писало, что в Кургане сервис шеринга самокатов изменил карту до начала сезона проката. Зона проката теперь действует на микрорайоны Рябково и Восточный. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...