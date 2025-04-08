В Кургане запускают сотни обновленных электросамокатов

В Кургане начинает работать обновленный парк электросамокатов. В течение сезона горожанам будет доступно порядка 500 единиц. Об этом корреспонденту URA.RU в пресс-службе сервиса аренды самокатов.
«Обновленный парк самокатов начал работу в Кургане. В течение сезона жителям и гостям города будут доступны порядка 500 электросамокатов модели „Юрент 2.0“. Стоимость аренды начинается от 6,49 рублей за минуту, плюс 30 рублей — за активацию самоката», — сообщили URA.RU в пресс-службе МТС Юрент.
Сервис кикшеринга будет выявлять и блокировать несовершеннолетних за рулем самокатов. Нарушителей ПДД ждут высокие штрафы. В частности, за езду в нетрезвом виде размер штрафа составляет 100 тысяч, за езду вдвоем — пять тысяч, передача самоката ребенку — 10 тысяч, неспешивание на пешеходных переходах — тысяча рублей. По ряду нарушений пользователям могут пожизненно или сезонно заблокировать аккаунт в приложении. Также сервис будет бесплатно страховать пешеходов от несчастных случаев с самокатами.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане сервис шеринга самокатов изменил карту до начала сезона проката. Зона проката теперь действует на микрорайоны Рябково и Восточный.
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