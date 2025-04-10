Полиция опубликовала новые подробности о курганце, который пытался изнасиловать девочку

Задержанный в Шадринске 44-летний житель Курганской области, подозреваемый в попытке изнасилования школьницы, уже привлекался к уголовной ответственной в подобных преступлениях. Об этом сообщает УМВД России по Курганской области.
«В лесном массиве Шадринска задержан 44-летний мужчина, напавший на девочку, возвращавшуюся домой из школы. Ранее гражданин неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления, в том числе за аналогичное противоправное деяние», — сообщается на сайте ведомства.
Мужчина был задержан прибывшими на место происшествия сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. До их приезда подозреваемого поймал отец девочки, который шел к ней навстречу в парк. Источники URA.RU сообщали, что злоумышленник находился в лечебно-исправительном учреждении, откуда сбежал во время прогулки. В отношении фигуранта возбуждено дело по ч.3 ст.30, п.»б» ч.4 ст.131 УК РФ (покушение на изнасилование). Следователи подали ходатайство в суд о заключении жителя региона под стражу в СИЗО. Сам задержанный уже дал признательные показания.
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