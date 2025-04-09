09 апреля 2025

На тюменских газопроводах произошло несколько аварий

© Служба новостей «URA.RU»
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Специалисты работают над устранением последствий ЧП
Специалисты работают над устранением последствий ЧП Фото:

В Тюмени 10 апреля на газопроводах произошло сразу две аварии. Об этом сообщает telegram-канал Главного управления строительства Тюменской области (ГУС ТО). Один порыв газопровода произошел на Московском тракте, а другой — на Червишевском.

«В ходе работ по переустройству сетей в рамках строительства развязки на Московском тракте была повреждена газовая труба диаметром 32 мм. Порыв оперативно устранен, пострадавших нет», — указано в публикации ГУС ТО.

Еще один порыв системы газопровода произошел в районе Червишевского тракта. Специалисты работают над устранением последствий аварии.

Ранее URA.RU писало о том, что в начале марта из-за несоблюдения технологических норм при проведении работ и последующего повреждения газопровода жители Московского, Переваловского и Успенского сельских поселений остались без газа. Тогда последствия аварии удалось оперативно устранить. 

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В Тюмени 10 апреля на газопроводах произошло сразу две аварии. Об этом сообщает telegram-канал Главного управления строительства Тюменской области (ГУС ТО). Один порыв газопровода произошел на Московском тракте, а другой — на Червишевском. «В ходе работ по переустройству сетей в рамках строительства развязки на Московском тракте была повреждена газовая труба диаметром 32 мм. Порыв оперативно устранен, пострадавших нет», — указано в публикации ГУС ТО. Еще один порыв системы газопровода произошел в районе Червишевского тракта. Специалисты работают над устранением последствий аварии. Ранее URA.RU писало о том, что в начале марта из-за несоблюдения технологических норм при проведении работ и последующего повреждения газопровода жители Московского, Переваловского и Успенского сельских поселений остались без газа. Тогда последствия аварии удалось оперативно устранить. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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