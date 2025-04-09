На тюменских газопроводах произошло несколько аварий

В Тюмени 10 апреля на газопроводах произошло сразу две аварии. Об этом сообщает telegram-канал Главного управления строительства Тюменской области (ГУС ТО). Один порыв газопровода произошел на Московском тракте, а другой — на Червишевском.
«В ходе работ по переустройству сетей в рамках строительства развязки на Московском тракте была повреждена газовая труба диаметром 32 мм. Порыв оперативно устранен, пострадавших нет», — указано в публикации ГУС ТО.
Еще один порыв системы газопровода произошел в районе Червишевского тракта. Специалисты работают над устранением последствий аварии.
Ранее URA.RU писало о том, что в начале марта из-за несоблюдения технологических норм при проведении работ и последующего повреждения газопровода жители Московского, Переваловского и Успенского сельских поселений остались без газа. Тогда последствия аварии удалось оперативно устранить.
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