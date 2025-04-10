Курганские таксисты начали зарабатывать 130 тысяч: что происходит в сфере автоперевозок

В Курганской области таксисты зарабатывают в среднем 129,5 тысяч рублей. Кроме того, спрос на таксистов вырос на 11%. Об этом сообщает пресс-служба аналитического агентства hh.ru.
«В Курганской области водителям такси предлагают в среднем 129,5 тысяч рублей, и за год сумма зарплатных предложений выросла на +21%», — пишет организация. За последний год в России количество размещенных на сайте hh.ru вакансий для таксистов увеличилось на 58% по сравнению с предыдущим годом, достигая отметки в 21,2 тысячи предложений.
В Курганской области на одну вакансию водителя такси в среднем приходится 5,2 резюме, что находится в пределах нормы для рынка труда (от 4,0 до 7,9 резюме на вакансию). Это указывает на умеренную конкуренцию среди соискателей на должности водителей такси в регионе.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане поздравили таксистов с профессиональным праздником. В топ-10 водителей попали те, кто выполнил более восьми тысяч заказов за последний год.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».