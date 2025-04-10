Погода резко изменится уже к 12 апреля
В Тюмени 12 и 14 апреля ожидаются кратковременные снегопады. Такой прогноз погоды предоставляет онлайн-сервис мониторинга Ventusky.
«12 апреля, Тюмень. В период с 2:00 до 8:00 снег. Температура воздуха составит 0 градусов», — сообщает сервис Ventusky.
Кратковременный снегопад в Тюмени также ожидается 14 апреля. По прогнозам синоптиков, осадки выпадут в период с 14:00 до 17:00.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени три дня подряд будут идти дожди. Они продлятся до 12 апреля.
Кратковременные снегопады ожидаются в Тюмени 12 и 14 апреля
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