В Тюмень вернутся снегопады. Скрин

В Тюмени 12 и 14 апреля ожидаются снегопады
© Служба новостей «URA.RU»
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Погода резко изменится уже к 12 апреля
Погода резко изменится уже к 12 апреля Фото:

В Тюмени 12 и 14 апреля ожидаются кратковременные снегопады. Такой прогноз погоды предоставляет онлайн-сервис мониторинга Ventusky.

«12 апреля, Тюмень. В период с 2:00 до 8:00 снег. Температура воздуха составит 0 градусов», — сообщает сервис Ventusky.

Кратковременный снегопад в Тюмени также ожидается 14 апреля. По прогнозам синоптиков, осадки выпадут в период с 14:00 до 17:00.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени три дня подряд будут идти дожди. Они продлятся до 12 апреля.

Кратковременные снегопады ожидаются в Тюмени 12 и 14 апреля
Кратковременные снегопады ожидаются в Тюмени 12 и 14 апреля
Фото:

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В Тюмени 12 и 14 апреля ожидаются кратковременные снегопады. Такой прогноз погоды предоставляет онлайн-сервис мониторинга Ventusky. «12 апреля, Тюмень. В период с 2:00 до 8:00 снег. Температура воздуха составит 0 градусов», — сообщает сервис Ventusky. Кратковременный снегопад в Тюмени также ожидается 14 апреля. По прогнозам синоптиков, осадки выпадут в период с 14:00 до 17:00. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени три дня подряд будут идти дожди. Они продлятся до 12 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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