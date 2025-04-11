Курганцы пожаловались на несанкционированную стоянку на газоне среди деревьев

Жители Заозерного района в Кургане пожаловались на несанкционированную парковку на газоне в шестом микрорайне. Об этом сообщается в социальных сетях.
«Здесь газон и растут деревья. Но почему-то некоторые автомобилисты решили, что могут тут ставить свои машины. Более того, видимо кто-то из них даже подсыпал участок щебнем, чтобы было меньше грязи на новой „парковке“», — пишет telegram-канал «Зазик» со ссылкой на местных жителей. Отмечается, что при недавнем ремонте проезда был обустроен заезд на этот участок, что, возможно, и спровоцировало создание стихийной стоянки.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Заозерного района Кургана жалуются на недоступность транспортного управления и проблемы с автобусными маршрутами. Из-за ремонта на улице Дзержинского изменились схемы движения общественного транспорта, но не все маршруты следуют утвержденным схемам.
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