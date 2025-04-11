Курганцы пожаловались на несанкционированную стоянку на газоне среди деревьев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители Кургана пожаловались на несанкционированную стоянку на газоне
Жители Кургана пожаловались на несанкционированную стоянку на газоне Фото:

Жители Заозерного района в Кургане пожаловались на несанкционированную парковку на газоне в шестом микрорайне. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Здесь газон и растут деревья. Но почему-то некоторые автомобилисты решили, что могут тут ставить свои машины. Более того, видимо кто-то из них даже подсыпал участок щебнем, чтобы было меньше грязи на новой „парковке“», — пишет telegram-канал «Зазик» со ссылкой на местных жителей. Отмечается, что при недавнем ремонте проезда был обустроен заезд на этот участок, что, возможно, и спровоцировало создание стихийной стоянки.

При недавнем ремонте проезда был обустроен заезд на этот участок
При недавнем ремонте проезда был обустроен заезд на этот участок
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что жители Заозерного района Кургана жалуются на недоступность транспортного управления и проблемы с автобусными маршрутами. Из-за ремонта на улице Дзержинского изменились схемы движения общественного транспорта, но не все маршруты следуют утвержденным схемам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Заозерного района в Кургане пожаловались на несанкционированную парковку на газоне в шестом микрорайне. Об этом сообщается в социальных сетях. «Здесь газон и растут деревья. Но почему-то некоторые автомобилисты решили, что могут тут ставить свои машины. Более того, видимо кто-то из них даже подсыпал участок щебнем, чтобы было меньше грязи на новой „парковке“», — пишет telegram-канал «Зазик» со ссылкой на местных жителей. Отмечается, что при недавнем ремонте проезда был обустроен заезд на этот участок, что, возможно, и спровоцировало создание стихийной стоянки. Ранее URA.RU сообщало, что жители Заозерного района Кургана жалуются на недоступность транспортного управления и проблемы с автобусными маршрутами. Из-за ремонта на улице Дзержинского изменились схемы движения общественного транспорта, но не все маршруты следуют утвержденным схемам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...