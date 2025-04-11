11 апреля 2025

Курганские священники помолились об успешном строительстве моста. Фото

В Курганской области прошел молебен на стройплощадке
© Служба новостей «URA.RU»
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В прошлом году мост между селами смыло большой водой
В прошлом году мост между селами смыло большой водой Фото:

В Курганской области прошел молебен на стройплощадке, где идет возведение моста на месте смытого прошлогодним половодьем. Новый мост соединит села Нагорское и Утятское. О молебне об успешном строительстве сообщает пресс-служба Курганской епархии.

«Священники Южного церковного округа провели молебен о строительстве нового моста, который соединит села Нагорское и Утятское. Старый мост был снесен во время паводка 2024 года. Молебен прошел на строительной площадке с участием рабочих. Священники помолились о безопасности строителей и успешном завершении работ», — сообщает епархия. Завершить строительство должны к 9 мая.

В молебне приняли участие строители
В молебне приняли участие строители
Фото:

Мост через реку Тобол, соединяющий села Утятское и Нагорское, был разрушен в апреле 2024 года из-за сильного половодья. Этот мост имел большое значение для связи между населенными пунктами Кетовского округа и использовался в коммерческих целях.

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В Курганской области прошел молебен на стройплощадке, где идет возведение моста на месте смытого прошлогодним половодьем. Новый мост соединит села Нагорское и Утятское. О молебне об успешном строительстве сообщает пресс-служба Курганской епархии. «Священники Южного церковного округа провели молебен о строительстве нового моста, который соединит села Нагорское и Утятское. Старый мост был снесен во время паводка 2024 года. Молебен прошел на строительной площадке с участием рабочих. Священники помолились о безопасности строителей и успешном завершении работ», — сообщает епархия. Завершить строительство должны к 9 мая. Мост через реку Тобол, соединяющий села Утятское и Нагорское, был разрушен в апреле 2024 года из-за сильного половодья. Этот мост имел большое значение для связи между населенными пунктами Кетовского округа и использовался в коммерческих целях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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