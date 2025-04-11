В Курганской области прошел молебен на стройплощадке, где идет возведение моста на месте смытого прошлогодним половодьем. Новый мост соединит села Нагорское и Утятское. О молебне об успешном строительстве сообщает пресс-служба Курганской епархии.
«Священники Южного церковного округа провели молебен о строительстве нового моста, который соединит села Нагорское и Утятское. Старый мост был снесен во время паводка 2024 года. Молебен прошел на строительной площадке с участием рабочих. Священники помолились о безопасности строителей и успешном завершении работ», — сообщает епархия. Завершить строительство должны к 9 мая.
Мост через реку Тобол, соединяющий села Утятское и Нагорское, был разрушен в апреле 2024 года из-за сильного половодья. Этот мост имел большое значение для связи между населенными пунктами Кетовского округа и использовался в коммерческих целях.
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