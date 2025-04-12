Жительницы Кургана не хотят рожать раньше 26 лет

Становиться мамами не стоит раньше 26 лет, считают жительницы Кургана. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом SuperJob.
«Жительницы Кургана считают, что рожать первого ребенка женщине лучше в 26 лет, а мужчине становиться отцом — в 29 лет. За еще более поздний возраст выступают женщины-руководительницы, называя оптимальным для рождения первенца возраст 27 лет», — следует из опроса SuperJob.
Мужчины считают, что становиться родителями лучше чуть раньше. По их мнению, женщинам пора рожать в 25 лет, а становиться отцами лучше в 27 лет. Лишь треть опрошенных курганцев полагают, что женщине лучше всего рожать первенца в возрасте от 19 до 24 лет.
В Курганской области активно обсуждаются вопросы материнства и репродуктивных решений. Недавно в регионе прошла выставка «Рожденные вопреки», посвященная сложным решениям женщин о сохранении беременности. Это свидетельствует о значительном внимании к теме рождаемости и выбора оптимального возраста для родительства, что также подтверждается данными опроса, проведенного SuperJob среди жителей Кургана.
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