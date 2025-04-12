12 апреля 2025

Жительницы Кургана не хотят рожать раньше 26 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщины-начальницы считают, что рожать стоит не раньше 27 лет
Женщины-начальницы считают, что рожать стоит не раньше 27 лет Фото:

Становиться мамами не стоит раньше 26 лет, считают жительницы Кургана. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом SuperJob.

«Жительницы Кургана считают, что рожать первого ребенка женщине лучше в 26 лет, а мужчине становиться отцом — в 29 лет. За еще более поздний возраст выступают женщины-руководительницы, называя оптимальным для рождения первенца возраст 27 лет», — следует из опроса SuperJob.

Мужчины считают, что становиться родителями лучше чуть раньше. По их мнению, женщинам пора рожать в 25 лет, а становиться отцами лучше в 27 лет. Лишь треть опрошенных курганцев полагают, что женщине лучше всего рожать первенца в возрасте от 19 до 24 лет.

В Курганской области активно обсуждаются вопросы материнства и репродуктивных решений. Недавно в регионе прошла выставка «Рожденные вопреки», посвященная сложным решениям женщин о сохранении беременности. Это свидетельствует о значительном внимании к теме рождаемости и выбора оптимального возраста для родительства, что также подтверждается данными опроса, проведенного SuperJob среди жителей Кургана.

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Становиться мамами не стоит раньше 26 лет, считают жительницы Кургана. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом SuperJob. «Жительницы Кургана считают, что рожать первого ребенка женщине лучше в 26 лет, а мужчине становиться отцом — в 29 лет. За еще более поздний возраст выступают женщины-руководительницы, называя оптимальным для рождения первенца возраст 27 лет», — следует из опроса SuperJob. Мужчины считают, что становиться родителями лучше чуть раньше. По их мнению, женщинам пора рожать в 25 лет, а становиться отцами лучше в 27 лет. Лишь треть опрошенных курганцев полагают, что женщине лучше всего рожать первенца в возрасте от 19 до 24 лет. В Курганской области активно обсуждаются вопросы материнства и репродуктивных решений. Недавно в регионе прошла выставка «Рожденные вопреки», посвященная сложным решениям женщин о сохранении беременности. Это свидетельствует о значительном внимании к теме рождаемости и выбора оптимального возраста для родительства, что также подтверждается данными опроса, проведенного SuperJob среди жителей Кургана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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