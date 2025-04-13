В Кургане интересно: открывается выставка с элементами модного винтажного стиля

В Кургане 19 апреля в культурном центре «Репка» на улице Советская, 142, откроется выставка «Кружевные думки: Традиции кружевоплетения Южного Зауралья». Экспозиция призвана демонстрировать уникальные традиции и искусство кружевоплетения региона, которое зародилось еще в XIX веке. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кургана.
Организаторы выставки акцентируют внимание на важности сохранения искусства кружевоплетения как части национальной культуры. «В Курганской области есть свои уникальные традиции работы с кружевом всех видов. Вспомнить об этом и показать красоту работ мастеров, показать, как сегодня кружево украшает наш быт и формирует новую моду, поможет выставка», — пишет ведомство.
Кроме того, в программу мероприятия включены мастер-класс от известного мастера Ирины Кладеновой и круглый стол о современном значении кружева в жизни и интерьере. Будут представлены работы мастериц из различных уголков Курганской области (включая Курган), Куртамыш, Шадринск и Тюмень, а также село Белозерское. Посетители смогут увидеть изделия, выполненные в разнообразных техниках кружевоплетения: коклюшечное кружево, вязаное крючком, фриволите и «ирландское» кружево. Экспозиция будет работать с 19 апреля до 15 мая, вход для всех желающих свободный.
В Кургане активно развивается культурная жизнь, что подтверждается регулярным проведением различных выставок и фестивалей. Недавно в Курганском государственном университете прошла выставка студенческих работ, а также был организован цветочный фестиваль Hanami-фест в библиотеке им. В. Маяковского, где гости могут познакомиться с японской культурой до 20 апреля.
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