В Кургане интересно: открылась выставка студентов-дизайнеров. Фото

В Курганском университете открылась дизайнерская выставка
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Среди работ на выставке: живопись, изделия декоративно-прикладного искусства, графические листы, цифровая графика, резьба по дереву (архивной фото)
Среди работ на выставке: живопись, изделия декоративно-прикладного искусства, графические листы, цифровая графика, резьба по дереву (архивной фото) Фото:

В Курганском государственном университете открылась выставка студенческих работ кафедры «Профессиональное обучение, технология и дизайн». Об этом сообщает telegram-канал «КГУ комьюнити».

«В экспозиции более 150 работ. Это живопись, изделия декоративно-прикладного искусства, графические листы, цифровая графика, резьба по дереву», — пишет tg-канал. Выставка проходит в корпусе КГУ на улице Советской и будет открыта до 11 апреля включительно.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане пройдет цветочный фестиваль Hanami-фест. Там покажут аниме режиссера Макото Синкая, научат японской живописи, искусству оригами и многому другому.

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В Курганском государственном университете открылась выставка студенческих работ кафедры «Профессиональное обучение, технология и дизайн». Об этом сообщает telegram-канал «КГУ комьюнити». «В экспозиции более 150 работ. Это живопись, изделия декоративно-прикладного искусства, графические листы, цифровая графика, резьба по дереву», — пишет tg-канал. Выставка проходит в корпусе КГУ на улице Советской и будет открыта до 11 апреля включительно. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане пройдет цветочный фестиваль Hanami-фест. Там покажут аниме режиссера Макото Синкая, научат японской живописи, искусству оригами и многому другому.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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