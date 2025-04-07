В Курганском государственном университете открылась выставка студенческих работ кафедры «Профессиональное обучение, технология и дизайн». Об этом сообщает telegram-канал «КГУ комьюнити».
«В экспозиции более 150 работ. Это живопись, изделия декоративно-прикладного искусства, графические листы, цифровая графика, резьба по дереву», — пишет tg-канал. Выставка проходит в корпусе КГУ на улице Советской и будет открыта до 11 апреля включительно.
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