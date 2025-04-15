Тюменец из ревности пырнул знакомого ножом в шею и сжег баню

Житель Тюмени попытался убить своего знакомого из-за ревности, а когда ему помешали жена и теща, решил сжечь баню, где выпивала вся компания. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении СК РФ по Тюменской области.
«45-летний мужчина, его знакомый, супруга и теща распивали спиртное в банном комплексе в селе Кулига. На почве ревности между обвиняемым и вторым 40-летним мужчиной возник конфликт: тюменец несколько раз ударил приятеля, а затем пырнул его ножом в шею. Добить жертву помещали присутствовавшие женщины», — рассказали следователи.
После мужчина не остановился. Он вышел на улицу, облил баню легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В итоге собственник строения лишился имущества на шесть миллионов рублей. Тюменца будут судить за покушение на убийство и поджог.
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