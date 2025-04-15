15 апреля 2025

Тюменец из ревности пырнул знакомого ножом в шею и сжег баню

© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной конфликта стала ревность
Причиной конфликта стала ревность Фото:

Житель Тюмени попытался убить своего знакомого из-за ревности, а когда ему помешали жена и теща, решил сжечь баню, где выпивала вся компания. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении СК РФ по Тюменской области.

«45-летний мужчина, его знакомый, супруга и теща распивали спиртное в банном комплексе в селе Кулига. На почве ревности между обвиняемым и вторым 40-летним мужчиной возник конфликт: тюменец несколько раз ударил приятеля, а затем пырнул его ножом в шею. Добить жертву помещали присутствовавшие женщины», — рассказали следователи.

После мужчина не остановился. Он вышел на улицу, облил баню легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В итоге собственник строения лишился имущества на шесть миллионов рублей. Тюменца будут судить за покушение на убийство и поджог.

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Житель Тюмени попытался убить своего знакомого из-за ревности, а когда ему помешали жена и теща, решил сжечь баню, где выпивала вся компания. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении СК РФ по Тюменской области. «45-летний мужчина, его знакомый, супруга и теща распивали спиртное в банном комплексе в селе Кулига. На почве ревности между обвиняемым и вторым 40-летним мужчиной возник конфликт: тюменец несколько раз ударил приятеля, а затем пырнул его ножом в шею. Добить жертву помещали присутствовавшие женщины», — рассказали следователи. После мужчина не остановился. Он вышел на улицу, облил баню легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В итоге собственник строения лишился имущества на шесть миллионов рублей. Тюменца будут судить за покушение на убийство и поджог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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