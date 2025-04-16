Сделано в Тюмени: как начиналось шествие «Бессмертного полка» по планете

Отсчет истории международной акции «Бессмертный полк» принято вести с 2012 года, когда шествие с портретами воевавших в Великой Отечественной войне предков впервые приобрело массовый характер. Это произошло в Томске, количество участников «Полка» тогда превысило 5000 человек. Такие данные приводят многие российские и мировые СМИ.
Однако, как это часто бывает, летопись уникальной акции, охватившей в последние годы весь мир, начинается гораздо раньше. И не в Томске, а в Тюмени. Кто придумал «Бессмертный полк» и что было до начала его шествия по стране и всему миру — в материале URA.RU.
Мне снился сон…
Однажды, в мае 2007 года, ветерану МВД Геннадию Иванову приснился сон. Дело было после первомайской демонстрации, и наш герой готовился к следующему празднику — дню Великой Победы.
«Я размышлял: а чем, по сути, у нас два парада различаются? Только присутствием на втором ветеранов? Но они уходят, и нужно придумать что-то еще. Я думал об этом и задремал. И мне приснилось, как тюменцы идут с парадом по улицам города, а в руках у них — портреты их пап, мам, бабушек и дедушек», — рассказывает Иванов.
Первая попытка
В том же году Иванов впервые призвал тюменцев сделать портреты родственников-фронтовиков и встать с ними в параде. Свой призыв Иванов разместил в газете «Комсомольская правда» от 8 мая.
Чуда не случилось: колонну людей с портретами собрать не удалось. Однако несколько человек все же услышали призыв. И автор идеи понял: надо продолжать рассказывать людям о своей задумке. Сам Иванов в 2007 году вышел на парад с портретом своего воевавшего отца.
«Пусть в этом году не так много людей с портретами. Но в следующий раз их будет больше. Быть может, мы даже стоим у истоков новой традиции, ведь ветеранов с каждым годом остается все меньше», — говорил тогда Иванов.
Отец Иванова, Кирилл Матвеевич, родился в Тюменской области, в Заводоуковском районе. Был ветеринаром. На войну ушел в первые же дни, воевал в Пехоте. Награжден различными наградами, среди которых – орден Красной Звезды. Завершение войны встретил в Вене, после чего вернулся домой. Умер в 2003 году.
Продвижение и успех
Иванов не сдался. Он начал рассылать письма в различные партии, департаменты, организации, органы власти российских городов. Вскоре пришли первые ответы: в поддержку акции высказались Кемерово, Саратов и Уфа. В этих городах люди с портретами предков вышли на парад уже в 2008 году.
Движение набирало обороты. К 2010-му стала поступать информация: «Парад победителей» — так в те годы назывался будущий «Бессмертный полк» — прошел во многих городах России. Прилетели первые весточки из Беларуси, других соседних стран.
«Тогда мы и выяснили, что не изобрели велосипеда. Такие шествия с портретами еще в 60-х были в Советском союзе, но потом их не стало. Получается, мы возрождали хорошую, но почему-то забытую идею», — вспоминает Иванов.
Бессмертный полк
То, что было дальше, — уже достояние истории. В 2012 году в Томске придумали название «Бессмертный полк». На улицы города 9 мая вышли больше пяти тысяч человек. Об акции заговорили всерьез, в городах России начали создавать местные штабы «полка».
Три года спустя «Бессмертный полк» уже шагал по всей стране. В Тюмени на парад выходили тысячи человек с портретами предков. В Москве во время парада ко дню Великой Победы колонна «полка» насчитывала полмиллиона человек, а во главе ее встал президент России Владимир Путин. В июне 2015 прошел съезд, на котором учредили «Бессмертный полк России».
Сейчас «Бессмертный полк» объединяет 89 регионов России и больше 100 стран за ее пределами. Портреты воевавших предков тюменцы брали с собой на Эльбрус и другие вершины. А в 2020 году к акции присоединились космонавты на МКС.
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