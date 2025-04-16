Тюменский олигарх придумал как сделать Тюмень городом-миллионником

Владимир Шевчик: нужно присоединить к Тюмени все близлежащие поселки
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Бизнесмен Шевчик призвал сделать Тюмень городом-миллионником
Бизнесмен Шевчик призвал сделать Тюмень городом-миллионником Фото:

Глава ХК «Сибинтел», один из богатейших тюменцев Владимир Шевчик заявил о необходимости присоединить к областному центру ближайшие поселки. Это, по словам бизнесмена увеличит интерес к Тюмени у крупных инвесторов, сообщило издание РБК Тюмень.

«Тюмень всегда борется за то, что по показателям она больше, чем миллионник, а статистически им не является. Я считаю, что нужно присоединить к Тюмени все близлежащие поселки, и в городе будет миллион человек», — цитирует Владимира Шевчика РБК Тюмень.

Ранее мэр города Максим Афанасьев дал интервью, где рассказал, что в Тюмени, в отличие от советских городов-миллионников, изначально не закладывалась соответствующая им инфраструктура (метро, театры, стадионы). Но городские власти ищут варианты ее развития, в том числе совместно с предпринимателями.

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Глава ХК «Сибинтел», один из богатейших тюменцев Владимир Шевчик заявил о необходимости присоединить к областному центру ближайшие поселки. Это, по словам бизнесмена увеличит интерес к Тюмени у крупных инвесторов, сообщило издание РБК Тюмень. «Тюмень всегда борется за то, что по показателям она больше, чем миллионник, а статистически им не является. Я считаю, что нужно присоединить к Тюмени все близлежащие поселки, и в городе будет миллион человек», — цитирует Владимира Шевчика РБК Тюмень. Ранее мэр города Максим Афанасьев дал интервью, где рассказал, что в Тюмени, в отличие от советских городов-миллионников, изначально не закладывалась соответствующая им инфраструктура (метро, театры, стадионы). Но городские власти ищут варианты ее развития, в том числе совместно с предпринимателями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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