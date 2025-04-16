Тюменский олигарх придумал как сделать Тюмень городом-миллионником

Глава ХК «Сибинтел», один из богатейших тюменцев Владимир Шевчик заявил о необходимости присоединить к областному центру ближайшие поселки. Это, по словам бизнесмена увеличит интерес к Тюмени у крупных инвесторов, сообщило издание РБК Тюмень.
«Тюмень всегда борется за то, что по показателям она больше, чем миллионник, а статистически им не является. Я считаю, что нужно присоединить к Тюмени все близлежащие поселки, и в городе будет миллион человек», — цитирует Владимира Шевчика РБК Тюмень.
Ранее мэр города Максим Афанасьев дал интервью, где рассказал, что в Тюмени, в отличие от советских городов-миллионников, изначально не закладывалась соответствующая им инфраструктура (метро, театры, стадионы). Но городские власти ищут варианты ее развития, в том числе совместно с предпринимателями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!