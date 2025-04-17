Чаще давать взятки стали жители Тюменской области в 2024 году

В 2024 году в Тюменской области местные жители чаще брали и давали взятки. Об этом в своем докладе рассказал уполномоченный по правам человека по региону Олег Датских.
«В обеспечении экономической безопасности основное внимание уделялось защите бюджетных средств. Число выявленных фактов взяточничества возросло на 20% (+19,8%; 151), фактов дачи взяток увеличилось в 1,5 раза (66)», — обратил внимание омбудсмен.
Ранее директор тюменского завода был обвинен в получении взятки от главного инженера предприятия. Он присвоил себе 200 тысяч рублей.
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