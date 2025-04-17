Чаще давать взятки стали жители Тюменской области в 2024 году

На 20% увеличилось количество фактов взяточничества среди тюменцев в 2024 году
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Количество фактов дачи взятки увеличилось в 1,5 раза
Количество фактов дачи взятки увеличилось в 1,5 раза Фото:

В 2024 году в Тюменской области местные жители чаще брали и давали взятки. Об этом в своем докладе рассказал уполномоченный по правам человека по региону Олег Датских.

«В обеспечении экономической безопасности основное внимание уделялось защите бюджетных средств. Число выявленных фактов взяточничества возросло на 20% (+19,8%; 151), фактов дачи взяток увеличилось в 1,5 раза (66)», — обратил внимание омбудсмен.

Ранее директор тюменского завода был обвинен в получении взятки от главного инженера предприятия. Он присвоил себе 200 тысяч рублей.

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В 2024 году в Тюменской области местные жители чаще брали и давали взятки. Об этом в своем докладе рассказал уполномоченный по правам человека по региону Олег Датских. «В обеспечении экономической безопасности основное внимание уделялось защите бюджетных средств. Число выявленных фактов взяточничества возросло на 20% (+19,8%; 151), фактов дачи взяток увеличилось в 1,5 раза (66)», — обратил внимание омбудсмен. Ранее директор тюменского завода был обвинен в получении взятки от главного инженера предприятия. Он присвоил себе 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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