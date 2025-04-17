17 апреля 2025

В Тюмени снесут скандально известные пансионаты и сотни гаражей

В трех районах Тюмени снесут 160 гаражей и 40 домов из-за КРТ
© Служба новостей «URA.RU»
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На Лесобазе снесут 160 гаражей и 30 многоквартирных домов
На Лесобазе снесут 160 гаражей и 30 многоквартирных домов Фото:

В Тюмени три района попали под комплексное развитие территории (КРТ) — Лесобаза, Мыс и Дорожный. Под снос попало 41 здание, в числе которых жилые дома и пансионаты. Такая информация указана в постановлении главы города Максима Афанасьева. 

«Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Судостроителей — Камчатская — Константина Заслонова города Тюмени, площадью 35,71. Определить предельный срок реализации решения — 15 лет. <...> Принять решение о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе улицы Дальняя, улицы Ушакова города Тюмени, площадью 1,67 га», — указано в документах.

На Лесобазе снесут 160 гаражей и 30 многоквартирных домов. В том числе, сравняют с землей пансионат, где в 2021 году убили 9-летнюю девочку. В указанном районе разрешается строить общежития, парки, магазины, кафе, жилые дома, школы и детские сады.

В районе улицы Дальняя под снос попали 10 домов, в районе Ушакова — один. Здесь КРТ проведут в течение восьми лет.

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В Тюмени три района попали под комплексное развитие территории (КРТ) — Лесобаза, Мыс и Дорожный. Под снос попало 41 здание, в числе которых жилые дома и пансионаты. Такая информация указана в постановлении главы города Максима Афанасьева.  «Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Судостроителей — Камчатская — Константина Заслонова города Тюмени, площадью 35,71. Определить предельный срок реализации решения — 15 лет. <...> Принять решение о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе улицы Дальняя, улицы Ушакова города Тюмени, площадью 1,67 га», — указано в документах. На Лесобазе снесут 160 гаражей и 30 многоквартирных домов. В том числе, сравняют с землей пансионат, где в 2021 году убили 9-летнюю девочку. В указанном районе разрешается строить общежития, парки, магазины, кафе, жилые дома, школы и детские сады. В районе улицы Дальняя под снос попали 10 домов, в районе Ушакова — один. Здесь КРТ проведут в течение восьми лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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