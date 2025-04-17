В Тюмени снесут скандально известные пансионаты и сотни гаражей

В Тюмени три района попали под комплексное развитие территории (КРТ) — Лесобаза, Мыс и Дорожный. Под снос попало 41 здание, в числе которых жилые дома и пансионаты. Такая информация указана в постановлении главы города Максима Афанасьева.
«Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Судостроителей — Камчатская — Константина Заслонова города Тюмени, площадью 35,71. Определить предельный срок реализации решения — 15 лет. <...> Принять решение о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе улицы Дальняя, улицы Ушакова города Тюмени, площадью 1,67 га», — указано в документах.
На Лесобазе снесут 160 гаражей и 30 многоквартирных домов. В том числе, сравняют с землей пансионат, где в 2021 году убили 9-летнюю девочку. В указанном районе разрешается строить общежития, парки, магазины, кафе, жилые дома, школы и детские сады.
В районе улицы Дальняя под снос попали 10 домов, в районе Ушакова — один. Здесь КРТ проведут в течение восьми лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!