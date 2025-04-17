17 апреля 2025

В Курганской области построят уникальный парк с подземным ходом и кузницей

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области появится парк с кузницей
В Курганской области появится парк с кузницей Фото:

В Белозерском районе Курганской области, в селе Рычково на улице Центральной, начнется строительство уникального парка исторических реконструкций. Проект включает возведение нескольких арт-объектов, воспроизводящих традиционные русские постройки и ремесленные мастерские, говорится на сайте госзакупок.

«Строительство сооружений Парка исторических реконструкций в Белозерском районе в селе Рычково», — содержится в материалах закупки. Начальная стоимость работ  — 14,6 млн рублей. Окончание работ — до 31 октября 2025 года.

В парке будут созданы следующие ключевые объекты:

«Гончарная мастерская» с деревянными столбами диаметром 25-30 см и крышей из двухслойной доски с водоотводом;

«Частокол» с настилом на столбах диаметром 20-25 см и перилами около 12 см;

«Кузница и пулелейка» с аналогичными конструктивными элементами, как у гончарной мастерской;

«Изба приказная» из обрезных брусков и досок хвойных пород;

«Пороховой погреб и подземный ход» с лиственничными бревнами и щебеночным дном;

Несколько угловых башен и центральная башня, построенные из хвойных бревен и досок с рубероидной кровлей.

Все сооружения будут выполнены из натуральных древесных материалов, преимущественно хвойных пород, с соблюдением традиционных технологий строительства. Особое внимание уделено деталям кровли и водоотвода, что обеспечит долговечность и аутентичность объектов.

Этот парк станет не только местом отдыха, но и образовательной площадкой, где посетители смогут познакомиться с историей и традициями русских ремесел и архитектуры, что сделает его уникальным культурным объектом в регионе. Место расположения — село Рычково — выбрано с учетом природной красоты и исторической значимости территории.

Ранее глава Белозерского округа Наталья Богданова сообщала о планах по созданию в селе Рычково парка исторической реконструкции «Белозерский острог» совместно с партнерами из исторического парка «Гардарика» из Челябинска. По ее словам, в новом объекте посетители смогут погрузиться в атмосферу XVII века, принять участие в мастер-классах и событийных мероприятиях.

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В Белозерском районе Курганской области, в селе Рычково на улице Центральной, начнется строительство уникального парка исторических реконструкций. Проект включает возведение нескольких арт-объектов, воспроизводящих традиционные русские постройки и ремесленные мастерские, говорится на сайте госзакупок. «Строительство сооружений Парка исторических реконструкций в Белозерском районе в селе Рычково», — содержится в материалах закупки. Начальная стоимость работ  — 14,6 млн рублей. Окончание работ — до 31 октября 2025 года. В парке будут созданы следующие ключевые объекты: «Гончарная мастерская» с деревянными столбами диаметром 25-30 см и крышей из двухслойной доски с водоотводом; «Частокол» с настилом на столбах диаметром 20-25 см и перилами около 12 см; «Кузница и пулелейка» с аналогичными конструктивными элементами, как у гончарной мастерской; «Изба приказная» из обрезных брусков и досок хвойных пород; «Пороховой погреб и подземный ход» с лиственничными бревнами и щебеночным дном; Несколько угловых башен и центральная башня, построенные из хвойных бревен и досок с рубероидной кровлей. Все сооружения будут выполнены из натуральных древесных материалов, преимущественно хвойных пород, с соблюдением традиционных технологий строительства. Особое внимание уделено деталям кровли и водоотвода, что обеспечит долговечность и аутентичность объектов. Этот парк станет не только местом отдыха, но и образовательной площадкой, где посетители смогут познакомиться с историей и традициями русских ремесел и архитектуры, что сделает его уникальным культурным объектом в регионе. Место расположения — село Рычково — выбрано с учетом природной красоты и исторической значимости территории. Ранее глава Белозерского округа Наталья Богданова сообщала о планах по созданию в селе Рычково парка исторической реконструкции «Белозерский острог» совместно с партнерами из исторического парка «Гардарика» из Челябинска. По ее словам, в новом объекте посетители смогут погрузиться в атмосферу XVII века, принять участие в мастер-классах и событийных мероприятиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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