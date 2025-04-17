В Курганской области построят уникальный парк с подземным ходом и кузницей

В Белозерском районе Курганской области, в селе Рычково на улице Центральной, начнется строительство уникального парка исторических реконструкций. Проект включает возведение нескольких арт-объектов, воспроизводящих традиционные русские постройки и ремесленные мастерские, говорится на сайте госзакупок.
«Строительство сооружений Парка исторических реконструкций в Белозерском районе в селе Рычково», — содержится в материалах закупки. Начальная стоимость работ — 14,6 млн рублей. Окончание работ — до 31 октября 2025 года.
В парке будут созданы следующие ключевые объекты:
«Гончарная мастерская» с деревянными столбами диаметром 25-30 см и крышей из двухслойной доски с водоотводом;
«Частокол» с настилом на столбах диаметром 20-25 см и перилами около 12 см;
«Кузница и пулелейка» с аналогичными конструктивными элементами, как у гончарной мастерской;
«Изба приказная» из обрезных брусков и досок хвойных пород;
«Пороховой погреб и подземный ход» с лиственничными бревнами и щебеночным дном;
Несколько угловых башен и центральная башня, построенные из хвойных бревен и досок с рубероидной кровлей.
Все сооружения будут выполнены из натуральных древесных материалов, преимущественно хвойных пород, с соблюдением традиционных технологий строительства. Особое внимание уделено деталям кровли и водоотвода, что обеспечит долговечность и аутентичность объектов.
Этот парк станет не только местом отдыха, но и образовательной площадкой, где посетители смогут познакомиться с историей и традициями русских ремесел и архитектуры, что сделает его уникальным культурным объектом в регионе. Место расположения — село Рычково — выбрано с учетом природной красоты и исторической значимости территории.
Ранее глава Белозерского округа Наталья Богданова сообщала о планах по созданию в селе Рычково парка исторической реконструкции «Белозерский острог» совместно с партнерами из исторического парка «Гардарика» из Челябинска. По ее словам, в новом объекте посетители смогут погрузиться в атмосферу XVII века, принять участие в мастер-классах и событийных мероприятиях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».