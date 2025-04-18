Курган богат талантами: спортсмен из Шумихи стал победителем чемпионата России

Спортсмен из Шумихи Курганской области Игорь Корсеев завоевал первое место на 30-м Открытом чемпионате России по тяжелой атлетике среди старших возрастных групп. Соревнования прошли в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
«Курганскую область и Шумихинский муниципальный округ представлял Игорь Корсеев, который в возрастной группе М 55 (55-59 лет) и весовой категории до 67 кг. занял 1 место», — говорится в telegram-канале администрации округа.
В чемпионате приняли участие 301 спортсмен из России и Беларуси в возрасте от 30 до 94 лет. Игорь Корсеев — серебряный призер чемпионата Европы, многократный победитель и призер чемпионатов и кубков России, а также рекордсмен страны в упражнении «рывок». Его тренирует Сабит Хальмитов, отмечают власти округа.
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