18 апреля 2025

Курган богат талантами: спортсмен из Шумихи стал победителем чемпионата России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спортсмен из Шумихи стал победителем чемпионата России
Спортсмен из Шумихи стал победителем чемпионата России Фото:

Спортсмен из Шумихи Курганской области Игорь Корсеев завоевал первое место на 30-м Открытом чемпионате России по тяжелой атлетике среди старших возрастных групп. Соревнования прошли в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Курганскую область и Шумихинский муниципальный округ представлял Игорь Корсеев, который в возрастной группе М 55 (55-59 лет) и весовой категории до 67 кг. занял 1 место», — говорится в telegram-канале администрации округа.

В чемпионате приняли участие 301 спортсмен из России и Беларуси в возрасте от 30 до 94 лет. Игорь Корсеев — серебряный призер чемпионата Европы, многократный победитель и призер чемпионатов и кубков России, а также рекордсмен страны в упражнении «рывок». Его тренирует Сабит Хальмитов, отмечают власти округа. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спортсмен из Шумихи Курганской области Игорь Корсеев завоевал первое место на 30-м Открытом чемпионате России по тяжелой атлетике среди старших возрастных групп. Соревнования прошли в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа. «Курганскую область и Шумихинский муниципальный округ представлял Игорь Корсеев, который в возрастной группе М 55 (55-59 лет) и весовой категории до 67 кг. занял 1 место», — говорится в telegram-канале администрации округа. В чемпионате приняли участие 301 спортсмен из России и Беларуси в возрасте от 30 до 94 лет. Игорь Корсеев — серебряный призер чемпионата Европы, многократный победитель и призер чемпионатов и кубков России, а также рекордсмен страны в упражнении «рывок». Его тренирует Сабит Хальмитов, отмечают власти округа. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...