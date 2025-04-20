Тюменский аквапарк взвинтил цены для посетителей

Цены на посещение тюменского аквапарка «ЛетоЛето» с 1 по 11 мая установили по прайсу для выходных дней. Цена стала дороже на 20%. Информация представлена на сайте развлекательного комплекса.
«Стоимость посещения аквапарка. С 1 по 11 мая действуют тарифы выходного дня», — следует из информации на сайте «ЛетоЛето».
В выходные дни попасть в развлекательный центр стоит дороже, чем в будни. При этом даты с 5 по 7 мая не считаются праздничными. Цена на билеты вырастет на 500 — 600 рублей в зависимости от времени посещения и тарифа — взрослого или детского.
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