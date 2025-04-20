20 апреля 2025

Тюменский аквапарк взвинтил цены для посетителей

В Тюмени на треть выросли цены на посещение аквапарка «ЛетоЛето» по будням
© Служба новостей «URA.RU»
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Завышенный прайс будет действовать все майские праздники
Завышенный прайс будет действовать все майские праздники Фото:

Цены на посещение тюменского аквапарка «ЛетоЛето» с 1 по 11 мая установили по прайсу для выходных дней. Цена стала дороже на 20%. Информация представлена на сайте развлекательного комплекса.

«Стоимость посещения аквапарка. С 1 по 11 мая действуют тарифы выходного дня», — следует из информации на сайте «ЛетоЛето».

В выходные дни попасть в развлекательный центр стоит дороже, чем в будни. При этом даты с 5 по 7 мая не считаются праздничными. Цена на билеты вырастет на 500 — 600 рублей в зависимости от времени посещения и тарифа — взрослого или детского.

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Цены на посещение тюменского аквапарка «ЛетоЛето» с 1 по 11 мая установили по прайсу для выходных дней. Цена стала дороже на 20%. Информация представлена на сайте развлекательного комплекса. «Стоимость посещения аквапарка. С 1 по 11 мая действуют тарифы выходного дня», — следует из информации на сайте «ЛетоЛето». В выходные дни попасть в развлекательный центр стоит дороже, чем в будни. При этом даты с 5 по 7 мая не считаются праздничными. Цена на билеты вырастет на 500 — 600 рублей в зависимости от времени посещения и тарифа — взрослого или детского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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