Странный гриб настолько редкий, что внесен в красную книгу
Тюменские грибники обнаружили в местных лесах гриб ежовик, похожий на коралл. Фото в сообществе грибников в социальной сети «ВКонтакте» разместила Ирина Гончарова.
«Как вам? Ежовик коралловидный. Красивый и редкий грибочек», — подписала фото Гончарова. В комментариях пояснили, что этот гриб входит в красную книгу.
На фото виден гриб белого цвета, который по форме напоминает иней на окне. Тюменские грибники сравнивают его также с кораллом. Они отмечают, что гриб почти безвкусный, а за его сбор может грозить штраф или даже уголовный срок.
Внешний вид гриба напоминает коралл
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!