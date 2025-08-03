03 августа 2025

Тюменские грибники нашли редкий краснокнижный гриб. Фото

В Тюменской области обнаружили гриб ежовик, который содержится в красной книге
© Служба новостей «URA.RU»
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Странный гриб настолько редкий, что внесен в красную книгу
Странный гриб настолько редкий, что внесен в красную книгу Фото:

Тюменские грибники обнаружили в местных лесах гриб ежовик, похожий на коралл. Фото в сообществе грибников в социальной сети «ВКонтакте» разместила Ирина Гончарова.

«Как вам? Ежовик коралловидный. Красивый и редкий грибочек», — подписала фото Гончарова. В комментариях пояснили, что этот гриб входит в красную книгу. 

На фото виден гриб белого цвета, который по форме напоминает иней на окне. Тюменские грибники сравнивают его также с кораллом. Они отмечают, что гриб почти безвкусный, а за его сбор может грозить штраф или даже уголовный срок.

Внешний вид гриба напоминает коралл
Внешний вид гриба напоминает коралл
Фото:

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Тюменские грибники обнаружили в местных лесах гриб ежовик, похожий на коралл. Фото в сообществе грибников в социальной сети «ВКонтакте» разместила Ирина Гончарова. «Как вам? Ежовик коралловидный. Красивый и редкий грибочек», — подписала фото Гончарова. В комментариях пояснили, что этот гриб входит в красную книгу.  На фото виден гриб белого цвета, который по форме напоминает иней на окне. Тюменские грибники сравнивают его также с кораллом. Они отмечают, что гриб почти безвкусный, а за его сбор может грозить штраф или даже уголовный срок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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