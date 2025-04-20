Тюменских автомобилистов предупредили об опасных условиях на трассах

В Тюменской области с 22 по 24 апреля ожидаются ливни и грозы. Об этом сообщает в telegram-канале «Уралуправтодор»
«Внимание! Неблагоприятные погодные явления. с 22 по 24 апреля на территории региона возможны дожди, грозы, порывы ветра до 20 метров в секунду», — сообщает ведомство в канале «Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск».
Температура воздуха в эти дни будет колебаться от -3 градусов ночью до 23 градусов днем. «Уралуправтодор» предупреждает, что в эти дни будет проводиться патрулирование междугородных трасс и обработка дорог от гололеда.
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