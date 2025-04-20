20 апреля 2025

Тюменских автомобилистов предупредили об опасных условиях на трассах

В Тюменской области с 22 по 24 апреля ожидаются ливни и грозы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гроза обрушится на районы Тюменской области 22 апреля
Гроза обрушится на районы Тюменской области 22 апреля Фото:

В Тюменской области с 22 по 24 апреля ожидаются ливни и грозы. Об этом сообщает в telegram-канале «Уралуправтодор»

«Внимание! Неблагоприятные погодные явления. с 22 по 24 апреля на территории региона возможны дожди, грозы, порывы ветра до 20 метров в секунду», — сообщает ведомство в канале «Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск».

Температура воздуха в эти дни будет колебаться от -3 градусов ночью до 23 градусов днем. «Уралуправтодор» предупреждает, что в эти дни будет проводиться патрулирование междугородных трасс и обработка дорог от гололеда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области с 22 по 24 апреля ожидаются ливни и грозы. Об этом сообщает в telegram-канале «Уралуправтодор» «Внимание! Неблагоприятные погодные явления. с 22 по 24 апреля на территории региона возможны дожди, грозы, порывы ветра до 20 метров в секунду», — сообщает ведомство в канале «Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск». Температура воздуха в эти дни будет колебаться от -3 градусов ночью до 23 градусов днем. «Уралуправтодор» предупреждает, что в эти дни будет проводиться патрулирование междугородных трасс и обработка дорог от гололеда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...