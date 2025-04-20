Арестованного за взятку тюменского сотрудника ДПС выпустили из СИЗО

Одного из сотрудников ДПС, арестованных в конце февраля в Голышмановском районе Тюменской области по подозрению в коррупции, выпустили из СИЗО. Об этом URA.RU рассказала адвокат Олеся Евсеева. Ранее на двух силовиков завели уголовные дела по п. «а» ч.5 ст.290 УК РФ — получение взятки и ч.1 ст.291.2 УК РФ — мелкое взяточничество.
«Меру пресечения заменили на запрет определенных действий — нельзя выходить из дома с 20:00 до 7:00, пользоваться средствами связи и т.д. Он освобожден из-под стражи в зале суда», — пояснила Олеся Евсеева в беседе с URA.RU.
Сотрудники ДПС были арестованы в Голышмановском районе по подозрению в коррупции в конце февраля. Следствие предполагает, что автоинспекторы собирали взятки с водителей на трассе Тюмень — Омск. Взамен они не составляли протоколы об административных правонарушениях, допущенных участниками дорожного движения.
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