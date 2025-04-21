В Кургане временно закроют проезд по улице Советская

В Кургане 22 апреля временно ограничат движение транспорта на участке улицы Советской из-за проведения аварийных работ на водопроводных сетях. Об этом сообщает АО «Водный союз».
Ограничения затронут отрезок проезжей части от улицы Томина до дома №66-А и вступят в силу с 14:00. Восстановить движение и завершить работы планируют до конца дня 25 апреля. «Просим водителей быть внимательными на дороге, обращать внимание на предупреждающие знаки и заранее планировать свой маршрут. Приносим извинения за временные неудобства», — пишет организация.
Ранее в апреле в Кургане уже ограничивали движение на других участках города из-за аварийных работ на водопроводных сетях — так, с 9 по 14 апреля был закрыт участок улицы Бульвар Мира, а с 5 апреля по 15 мая продолжаются работы на улице Дзержинского. Подобные меры принимаются для устранения аварийных ситуаций и поддержания работоспособности городских коммуникаций.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».