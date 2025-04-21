21 апреля 2025

В Кургане временно закроют проезд по улице Советская

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонт теплосетей будет проходить с 22 по 25 апреля
Ремонт теплосетей будет проходить с 22 по 25 апреля Фото:

В Кургане 22 апреля временно ограничат движение транспорта на участке улицы Советской из-за проведения аварийных работ на водопроводных сетях. Об этом сообщает АО «Водный союз».

Ограничения затронут отрезок проезжей части от улицы Томина до дома №66-А и вступят в силу с 14:00. Восстановить движение и завершить работы планируют до конца дня 25 апреля. «Просим водителей быть внимательными на дороге, обращать внимание на предупреждающие знаки и заранее планировать свой маршрут. Приносим извинения за временные неудобства», — пишет организация.

Ранее в апреле в Кургане уже ограничивали движение на других участках города из-за аварийных работ на водопроводных сетях — так, с 9 по 14 апреля был закрыт участок улицы Бульвар Мира, а с 5 апреля по 15 мая продолжаются работы на улице Дзержинского. Подобные меры принимаются для устранения аварийных ситуаций и поддержания работоспособности городских коммуникаций.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане 22 апреля временно ограничат движение транспорта на участке улицы Советской из-за проведения аварийных работ на водопроводных сетях. Об этом сообщает АО «Водный союз». Ограничения затронут отрезок проезжей части от улицы Томина до дома №66-А и вступят в силу с 14:00. Восстановить движение и завершить работы планируют до конца дня 25 апреля. «Просим водителей быть внимательными на дороге, обращать внимание на предупреждающие знаки и заранее планировать свой маршрут. Приносим извинения за временные неудобства», — пишет организация. Ранее в апреле в Кургане уже ограничивали движение на других участках города из-за аварийных работ на водопроводных сетях — так, с 9 по 14 апреля был закрыт участок улицы Бульвар Мира, а с 5 апреля по 15 мая продолжаются работы на улице Дзержинского. Подобные меры принимаются для устранения аварийных ситуаций и поддержания работоспособности городских коммуникаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...